Навіщо Придністровʼя розганяє фейк про «теракт СБУ»: пояснення СтратКому

Держави з назвою Придністровська Молдавська Республіка не існує

Заяви Придністровʼя про «теракти від СБУ» – частина пропагандистської кампанії кремля. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Так зване міністерство держбезпеки Придністровʼя заявило, що за вказівкою СБУ на їхнього «президента» готувався замах. Це – не більше ніж пропагандистська брехня, спрямована на розпалювання українофобії, і ось чому», – йдеться в повідомленні.

У СтраКомі наголошують, що держави з назвою Придністровська Молдавська Республіка не існує. Придністров’я – це окупована Росією територія Молдови, на якій діє маріонетковий кримінальний режим.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російські війська перебувають на території Придністров’я незаконно. Вони – окупанти, а не миротворці.

«Придністровська Молдавська Республіка» використовується Росією, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові та на прилеглих територіях України. Активізація Тирасполя свідчить також про бажання маріонеткової влади заявити про свою «суб’єктність» і випросити більше допомоги від Москви», – зазначають у Центрі.

Україна поважає суверенітет Молдови, тому не здійснює заходів воєнного характеру на її суверенній території.

Нагадаємо, у невизнаному Придністров'ї (офіційно частина Молдови) заявили про нібито успішне запобігання замаху на вбивство так званого президента республіки Вадима Красносільського. Голова прокуратури Придністров'я Анатолій Гурецький стверджує, що теракт, який нібито готувала Україна, мав відбутися в центрі Тирасполя, столиці невизнаного Придністров'я.

Будь ласка, читайте текст після реклами

СБУ вже відреагувала на нісенітниці Придністров’я.