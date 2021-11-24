Поліомієліт vs антивакцинатори. Батьки хворої дівчинки не змінили переконань

Спеціального противірусного лікування поліомієліту немає, а захиститися від хвороби можна лише завдяки щепленню

Поліомієліт у півторарічної дитини з села Велика Омеляна, що на Рівненщині, діагностували на початку жовтня. Через хворобу дівчинку паралізувало. Небезпечний вірус підтвердили й в інших дітей з цієї родини. Вони були носіями, але не хворіли. Нині дитина вже лікується вдома, медики сподіваються, що вона зможе ходити. Дев’ятеро її братів і сестер також удома. Вони не ходять у садочок і до школи, вчаться дистанційно, бо не мають планових щеплень. Батьки не змінили своєї думки щодо вакцинації дітей, попри тяжку хворобу найменшої.

Коли епідеміологи приїхали у село досліджувати шляхи захворювання, селяни, м’яко кажучи, медикам не зраділи.

Наразі у Великій Омеляні додатково вакцинували близько 57% дітей. Цей показник – гірший, ніж загалом по Рівненщині, де додатковим щепленням проти поліомієліту вакцинували 72,9% малюків до 5 років. Але й ця цифра не дотягує до норми. Рівненські епідеміологи кажуть, що має бути не менш як 85%. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін у публічних заявах говорить про 90-95% вакцинованих для формування колективного імунітету.

Село Велика Омеляна розташоване поблизу Рівного, там живе близько двох тисяч жителів. До міста трохи більше ніж десять кілометрів по трасі Київ – Чоп. Село – ошатне, вздовж вулиць вишикувалися доглянуті будинки. Інфраструктура досить розвинута: є школа, дитсадок, бібліотека. У місцевому будинку культури працюють гуртки та секції для дітей.

У Великій Омеляні співіснують три релігійні громади: Української православної церкви Московського патріархату, каплички Свято-Покровської парафії ПЦУ та євангельські християни баптисти.

Головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов розповідає, що півторарічна дівчинка раптово захворіла ще на початку вересня й батьки звернулися до сімейного лікаря. Буквально за кілька днів потому дівчинку госпіталізували із симптомами парезу нижніх кінцівок (ослаблення м’язів, порушення рухової активності).

Запідозривши, що причиною нездужання може бути поліовірус, лікарі взяли біоматеріал на аналіз, результати якого й показали, що хвороба спричинена дериватом вакцинного штаму поліовірусів другого типу.

Семеро з десяти дітей – носії поліовірусу

Мати цієї родини родом із Закарпаття. Влітку двоє дітей гостювали там у бабусі. Після повернення у них почалися нездужання: діарея, розлади шлунку. Зараз фахівці досліджують, чи не могли діти привезти вірус звідти. (Згодом хворобу виявили у 12-річної дівчинки на Закарпатті). Аналізи показали, що носіями поліовірусу були шестеро з дев’яти братів і сестер хворої дівчинки.

«Діти в цій родині не мають жодного планового щеплення, – каже Віктор Мороз, завідувач відділу епіднагляду Центру контролю та профілактики хвороб. – Батько нам сказав, що не вакцинує їх не через релігійні переконання, а через свої власні. Своєї позиції він не змінив. Але ліків проти цієї страшної хвороби не існує, є лише захист – вакцинація!»

Родина не укладала декларацію з сімейними лікарями, що працюють у громаді. Хто їхній лікар і чи мала хвора на поліомієліт дівчинка раніше якісь проблеми зі здоров’ям, а також наскільки часто родина зверталася за фаховою допомогою – невідомо.

Нині дитину чекає тривале відновне лікування та реабілітація. Медики сподіваються, що таки вдасться поставити її на ноги.

«Сім’я благополучна, претензій немає»

У селі про родину відгукуються добре та оберігають її від уваги журналістів. Очільниця Великоомелянської громади Алла Карпюк каже, що сім’я – благополучна, всі діти доглянуті, жодних претензій.

На сільських вулицях у будній день порожньо. У багатьох замкнені вхідні брами. Стукаєш, гукаєш – тихо… Чимало місцевих працюють у Рівному, куди щодня їздять на роботу. Перехожі, яких зрідка зустрічаємо на вулиці, не надто говіркі. На запитання відповідають неохоче.

Ті ж, що йдуть на контакт, відповідають стримано. Хтось просто мовчки проходить повз, хтось зітхає: «Від біди ніхто не застрахований. Дасть Бог, все буде добре», а хтось не розуміє позиції батьків хворої дитини.

«У мене теж є діти, переживаю за їхнє здоров’я. Я б радила родині все ж дослухатися до думки медиків і зробити щеплення. Тим паче, якщо вже є спалах…» – каже місцева жителька Олена.

Селяни додають, ця родина живе у Великій Омеляні лише кілька останніх років. Матір – домогосподарка, батько має техніку та пилораму. Сім’я мешкає у новому двоповерховому будинку, обгородженому високим парканом.

Люди додають, з односельцями ця родина не надто контактує. На телефонні дзвінки батьки хворої на поліомієліт дівчинки наразі не відповідають – ми намагалися додзвонитися до них, щоб дати можливість озвучити свою думку з приводу цієї ситуації, проте безрезультатно.

Відтоді, як у селі стався спалах небезпечної недуги, до нього прикута неабияка увага. Чи не щодня сюди їдуть журналісти як місцевих, так і центральних видань. Ймовірно, через це люди й поводяться обережно, щоб не сказати зайвого.

«Та що тут говорить? Страшно», – коротко кидає повновида жінка, років 50, й проходить повз, не зупиняючись.

Місцеві, які погоджуються говорити, відмовляються називатися. Вони обурені листами головного санітарного лікаря Рівненської області Романа Сафонова, у яких, як стверджують, він погрожує позбавити їх батьківських прав через відмову від позачергової вакцинації.

Сафонов каже, що зміст листів відповідає нормам закону і наголошує, що поліомієліт є у переліку хвороб, які належать до смертельних та призводять до інвалідності. Батьки, що не щеплять дітей, позбавляють їх тим самим захисту від хвороби.

«Згідно зі статтею 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», дітям, які не мають усіх обов`язкових щеплень, відвідувати дитячі заклади не дозволяється. І, відмовляючись вакцинувати своїх дітей в умовах надзвичайної ситуації біологічного характеру, батьки обмежують їх у праві перебувати в організованих колективах, порушують їхні права на захист життя, здоров`я та отримання базових потреб. Тому за відмову виконувати законний обов'язок органи піклування можуть притягнути батьків до відповідальності від штрафів (850-1700 гривень) до розгляду питання про позбавлення батьківських прав», – аргументує свою позицію головний санлікар.

Зараз у Великоомелянській громаді додаткове щеплення проти поліомієліту отримали понад 65% дітей. У самій Великій Омеляні – 57%.

Очільниця громади Алла Карпюк і тут захищає своїх, каже, що противників вакцинації небагато, більшість жителів вакцинують своїх дітей згідно з національним календарем щеплень. Іноді із запізненням, якщо діти хворіють.

Місцеві втікали від вірусологів та залишали на подвір’ї відв’язаних собак

Утім, коли після спалаху хвороби вірусологи приїхали до Великої Омеляни збирати інформацію про дітей до п’яти років, місцеві зачиняли двері перед медиками. Ба більше, втікали від них та залишали на подвір’ї відв’язаних собак. А коли в селі організовували зустрічі, на яких епідеміологи мали намір донести інформацію про хворобу та методику боротьби з неї, розвіяти перестороги – люди не приходили.

Очільниця громади й тут намагається загладити ситуацію, пояснює поведінку людей тим, що вони малообізнані, не розуміють, навіщо потрібно робити додатковий укол та мають сумніви щодо якості вакцини.

«Ми також всіляко намагаємося достукатися до них, – каже вона. – Проводимо роз’яснювальні бесіди… Потроху люди більше стали цікавитися хворобою, консультуюся зі своїми сімейними лікарями. Не можу сказати, що люди аж настільки противляться вакцинації».

Але цифри, які вона наводить, свідчать про інше: «Якщо донедавна в нас було 37 діток, що не отримали додаткове щеплення від поліомієліту, то наразі їх 26».

ПЦУ: «Бог послав нам ліки, і ними треба користуватися!»

Настоятель каплички у Великій Омеляні, отець Роман (ПЦУ) каже, що під час проповідей говорить з людьми про спалах недуги та закликає до вакцинації.

«Чуму, віспу людство приборкало саме завдяки вакцинації. Бог послав нам ліки, і ними треба користуватися! Якщо є дієві методи боротьби проти цієї страшної хвороби – ними треба користуватися! На проповідях розказую людям, що не варто нехтувати власним здоров’ям, особливо тим, хто в групі ризику. Кажу, що у вас є діти, внуки й ваш обов’язок захистити їх від хвороби», – каже священник.



Але у церквах УПЦ (МП) медичної тематики не торкаються.

Пастор своїх дітей вакцинує

«Церква ніколи не говорить вірянам, приймати їм якісь уколи чи ні. Церква лікує душу! З приводу будь-якої вакцинації наші священники кажуть людям, що вони самі повинні приймати рішення», – заявляє прессекретар Рівненської єпархії УПЦ МП архімандрит Герман.

Лідер місцевої баптистської громади у Великій Омеляні Василь Корнійчук обурений тим, що ЗМІ пишуть, нібито батьки не вакцинували дітей через релігійні переконання. І додає, що ця родина – не його парафіяни.

Пастор каже, що релігія не ставиться до медицини вороже. Запевняє, що своїх дітей він також вакцинує. Щоправда, з огляду на те, що малеча наразі хворіє, позачергового щеплення від поліомієліту також ще не зробили.

«Релігія підтримує медицину, якщо медицина – не аморальна. Церква не закликає людей до вакцинації, але й не забороняє її», – розповідає пастор.

Ситуація з плановими щепленнями

З початку року у Рівненській області планові щеплення проти поліомієліту отримали 61,5% дітей віком до 1 року; 61,2% – віком до півтора року; 70,9% – до шести років, 70,7% – до 14 років.

Епідеміологи кажуть, що ситуація із захворюваністю в області загострюється. У півтора десятка дітей (щеплених) виявили вірус поліомієліту, вони є носіями.

Роман Сафонов підписав розпорядження, згідно з яким невакцинованим дітям забороняється відвідувати школи, а нещеплених проти поліомієліту дошкільнят можуть виключити з дитячих садків. Щоправда, документ ще не набрав чинності. Епідеміологи кажуть, що це питання вирішуватимуть згодом.

Найнижчий показник вакцинації, за даними Національної служби здоров'я України на жовтень 2021-го, у Херсонській області – (40,7%), найвищий – у Києві (73,5%).

Поліомієліт – гостра інфекційна хвороба, вірус якої поширюється від людини до людини через фекалії та слину, брудні руки, заражену їжу чи воду. У 70% хвороба протікає безсимптомно, але носії при цьому поширюють вірус. Найуразливішими до поліомієліту є діти у віці до п’яти років.

Недуга вражає центральну нервову систему та паралізує людину. У 5% випадків може призвести до смерті.

Спеціального противірусного лікування поліомієліту немає, а захиститися від хвороби можна лише завдяки щепленню.

Джерело: texty.org.ua