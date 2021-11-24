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    Австралієць спеціально заразився коронавірусом на вечірці. Історія закінчилася трагічно

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    55-річний чоловік вирішив навмисно заразитися коронавірусом, щоб отримати &laquo;зелену перепустку&raquo; - Австралієць спеціально заразився коронавірусом на вечірці. Історія закінчилася трагічно
    55-річний чоловік вирішив навмисно заразитися коронавірусом, щоб отримати «зелену перепустку»
    фото з відкритих джерел

    Разом з австрійцем було госпіталізовано ще троє людей, у тому числі маленька дитина

    Житель Австрії помер після того, як відвідав спеціальну вечірку, щоб заразитися коронавірусом. Про це пише LadBible

    Інцидент стався у регіоні Південний Тіроль на півночі Італії. 55-річний чоловік вирішив навмисно заразитися коронавірусом, щоб отримати «зелену перепустку», необхідну для працевлаштування та відвідування місць дозвілля.

    Разом з австрійцем було госпіталізовано ще троє людей, у тому числі маленька дитина, їм вдалося вижити. На думку координатора підрозділу боротьби з Covid-19 у місті Больцано Патріка Франзоні, подібні вечірки мають бути заборонені, оскільки антивакцинатори «не усвідомлюють, що вірус дуже небезпечний навіть для дітей та молодих людей».

    Тим часом, в Україні за минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксовано 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 287). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 4077 осіб, летальних випадків – 595, одужало – 29 044 особи.

    Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.

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    Теги: Італія хвороби вірус коронавірус
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    Австралієць спеціально заразився коронавірусом на вечірці. Історія закінчилася трагічно