Австралієць спеціально заразився коронавірусом на вечірці. Історія закінчилася трагічно

Разом з австрійцем було госпіталізовано ще троє людей, у тому числі маленька дитина

Житель Австрії помер після того, як відвідав спеціальну вечірку, щоб заразитися коронавірусом. Про це пише LadBible

Інцидент стався у регіоні Південний Тіроль на півночі Італії. 55-річний чоловік вирішив навмисно заразитися коронавірусом, щоб отримати «зелену перепустку», необхідну для працевлаштування та відвідування місць дозвілля.

Разом з австрійцем було госпіталізовано ще троє людей, у тому числі маленька дитина, їм вдалося вижити. На думку координатора підрозділу боротьби з Covid-19 у місті Больцано Патріка Франзоні, подібні вечірки мають бути заборонені, оскільки антивакцинатори «не усвідомлюють, що вірус дуже небезпечний навіть для дітей та молодих людей».

Тим часом, в Україні за минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксовано 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 287). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 4077 осіб, летальних випадків – 595, одужало – 29 044 особи.

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.