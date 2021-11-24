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    Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні

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    Науковцями отримано оцінку ефективності вакцинації для запобігання госпіталізації для окремих вікових категорій - Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні
    Науковцями отримано оцінку ефективності вакцинації для запобігання госпіталізації для окремих вікових категорій
    фото з відкритих джерел

    В останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками

    Національна академія наук (НАН) у прогнозі розвитку епідемії Covid-19 на 24 листопада – 7 грудня вирахувала ефективність вакцинації в Україні. Про це інформує НАН України у Facebook.

    Зазначається, що в останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками.

    «Отримано оцінку ефективності вакцинації для запобігання госпіталізації для окремих вікових категорій, що склала від 84 до 92% для повної вакцинації», – повідомляють науковці.

    Також вказується, що попередній аналіз надлишкової смертності показав, що загальна смертність від причин, пов’язаних із Covid-19, протягом усього періоду епідемії в Україні у 2,15 раза перевищує зареєстровану смертність від коронавірусу.

    Зазначимо, за минулу добу, 23 листопада, в Україні виявили 14 тис. нових хворих на коронавірус та майже шість сотень смертей.

    Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.

    Також повідомлялося, що у коронавірусних лікарнях Київщини 98% важких хворих – невакциновані.

    Ще Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини.

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    Теги: Україна епідемія щеплення вакцинація коронавірус
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    Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні