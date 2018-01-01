Повернення блудного мера: чому Геннадій Труханов досі керує Одесою

Як і чому скандальному політику вдається зберегти владу?

Минулого четверга, 15 лютого, по обіді одеський міський голова Геннадій Труханов рішучим і бадьорим кроком прямував від будівлі Солом'янського райсуду Києва до припаркованого неподалік чорного Mercedes. Попри гучне затримання за обвинуваченнями Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), ніч в ізоляторі, бурхливе судове засідання та



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Геннадій Труханов

Як і чому скандальному політику вдається зберегти владу?

Минулого четверга, 15 лютого, по обіді одеський міський голова Геннадій Труханов рішучим і бадьорим кроком прямував від будівлі Солом'янського райсуду Києва до припаркованого неподалік чорного Mercedes. Попри гучне затримання за обвинуваченнями Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), ніч в ізоляторі, бурхливе судове засідання та протести опонентів під судом, які призвели до суточок із поліцією, Труханов усе ж таки зміг вийти на свободу. За нього поручився земляк, депутат Верховної Ради з фракції «Блоку Петра Порошенка» Дмитро Голубов. «Він повертається додому, завтра буде проводити сесію міськради», - заявив тоді кореспонденту DW адвокат Труханова Олександр Лисак, відомий своєю участю в захисті іншого підозрюваного у корупції - екс-голови ДФС Романа Насірова.

Млява реакція одеситів

Близько 9-ї ранку в п'ятницю, 16 лютого, до будівлі міськради Одеси починають підтягуватися перші депутати. Сесія міськради була офіційно анонсована лише пізно ввечері в четвер. Попередня проходила ще в середині грудня - відтоді Геннадій Труханов майже два місяці не з'являвся на робочому місці, перебуваючи то у відпустці, то у відряджені. Останнє він начебто перервав, дізнавшись про підготовлену щодо нього підозру.

Тим часом на Думській площі збиралися перші мітингувальники. Та попри гучний резонанс «справи Труханова» у Києві одеські громадяни не надто масово реагують на його кримінальне переслідування. Найпершими на сходах біля мерії розгортають плакати близько двох десятків містян, які вимагають полагодити електропостачання в житловому будинку. «Комунальники кажуть, що в мене стабілізатор напруги електрику краде! Ну як таке може бути?»- обурюється літня жінка. «Та найбільше в вас краде Порошенко», - відповідає їй колега по мітингу. «А чому не Труханов?» - вигукує хтось збоку, там де збираються представники партії «Національний корпус» та кількох місцевих праворадикальних рухів, які здавна опонують міському голові не тільки через підозри в корупції, але й через проросійську, на їхню думку, політику.

Труханов фігурує в трьох провадженнях

НАБУ підозрює Геннадія Труханова та ще чотирьох міських чиновників у змові з метою заволодіння коштами місцевого бюджету. Ідеться про рішення міськради щодо купівлі будівлі закинутого заводу «Краян» за 185 мільйонів гривень, хоча за півроку до того вони були перекуплені компанією «Девелопмент Еліт» за 11 мільйонів гривень. «Девелопмент Еліт» пов'язують із одеським бізнесменом і давнім знайомим Труханова Володимиром Галантерником.

Окрім того, правоохоронці розслідують ще два провадження, пов'язані із одеським мером: щодо отримання підрядів на будівництво та ремонти доріг пов'язаною із ним корпорацією «РОСТ» та щодо підписання мирової угоди із інвесторами одеського аеропорту Борисом Кауфманом та Олександром Грановським, яка завадила повернути летовище в комунальну власність. Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) просить суд відсторонити Труханова від посади мера.

Лояльні депутати

Загалом протестувати проти проведення сесії і вимагати відставки міського голови зібралися лише кілька десятків активістів. Кільком із них врешті вдалося потрапити до сесійної зали через щільні кордони одеської муніципальної варти, яка ретельно перевіряла в відвідувачів речі та документи. Саме в цей час під оплески депутатів в залі з'явився і Геннадій Труханов.

«Ганьба! Труханова у відставку!»- вигукують із проходів активісти. Їм відповідають поодинокі оплески депутатів з сесійної зали. Відтак сесію міськради, на якій планувалося розглянути понад 60 питань, в тому числі резонансні питання землевідведення та оренди комунальної власності, було відкрито. «По-перше, вкрай важливо було ухвалити зміни до бюджету міста, тому депутати і зібралися так терміново, незважаючи на скандал»,- пояснює DW очільниця фракції «Самопоміч» у одеській міськраді Ганна Позднякова.

У своєму виступі перед відкриттям сесії вона єдина серед депутатів відкрито висловилась щодо арешту міського голови, зазначивши, що «депутати віддалились від справ громади і застрягли у власних оборудках». Проте про можливе висловлення недовіри Геннадію Труханову чи ініціювання хоча б тимчасового його відсторонення від справ у її випадку не йшлося. «Немає у міськраді такого ресурсу, щоб відправити мера у відставку. А головне - немає навіть ким його замінити, адже заступники всі під його контролем», - пояснює депутатка.

Мер (не) усіх одеситів

Навіть опозиційні одеські політики визнають: Геннадій Труханов має істотну підтримку в мешканців - понад 60 відсотків. Він уже двічі вигравав місцеві вибори: дострокові в 2014 і чергові в 2015 році. На останніх за нього проголосувало близько 51 відсотка виборців, хоча й за рекордно низької явки у 39 відсотків. Загалом - близько 130 тисяч городян в мільйонному місті.

«Труханов добре консолідує навколо себе пасивний електорат - колишніх виборців «регіоналів» (Партії регіонів. - Ред.), Компартії. Скандал з підозрою НАБУ може навіть зіграти йому на користь - мовляв, дивіться, Київ хоче позбавити вас вашого мера», - розмірковує радник голови одеського обласного управління Нацполіції Руслан Форостяк.

«Таке враження, що зараз в місті дійсно немає альтернативи Труханову та його команді - ані як політику, ані як господарнику, - розповідає IT-підприємець, власник коворкінгу «Термінал 42» Сергій Петренко. - Ще пару років тому була команда Саакашвілі, були люди Саші Боровика, а зараз всі кудись поділися».

«Подібна ситуація, звісно, кидає тінь не тільки на міську владу, а й на нас, одеситів, які її обирають»,- погоджується з ним одеський поет Борис Херсонський.

Суперечливі рішення міськради

На сесії у п'ятницю одеська міськрада знову проголосувала за суперечливі з точки зору громадських активістів питання, зокрема, щодо надання в оренду 3,5 гектара землі на схилах, що ведуть до міських пляжів. На переконання одного з засновників одеського «Автомайдану» Віталія Устименка, землю знову отримають компанії, близькі до Володимира Галантерника.

Однак в міськвиконкомі кажуть, що планують просто реконструкцію і нове озеленення приморських схилів. «За кожний свій вчинок я готовий відповісти. Хіба було в якісь ще роки в Одесі краще?» - підсумував своє повернення Геннадій Труханов після завершення сесії міськради.

Джерело: Deutsche Welle