Саакашвілі потрапив до українського реєстру боржників (документ)

Екс-президент Грузії не сплатив 320 гривень судового збору

Колишній голова Одеської облдержадміністрації і екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі опинився в Єдиному реєстрі боржників, який веде Міністерство юстиції України. Про це «Главкому» стало відомо з даних реєстру, у якому зазначається, що Саакашвілі заборгував кошти на користь держави. У коментарі «Главкому»



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«Прорив» Саакашвілі і його прихильників

Екс-президент Грузії не сплатив 320 гривень судового збору

Колишній голова Одеської облдержадміністрації і екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі опинився в Єдиному реєстрі боржників, який веде Міністерство юстиції України.

Про це «Главкому» стало відомо з даних реєстру, у якому зазначається, що Саакашвілі заборгував кошти на користь держави.

У коментарі «Главкому» державний виконавець Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби Києва Сергій Колодчук повідомив, що мається на увазі несплата судового збору у розмірі 320 грн, яку 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області присудив стягнути з екс-президента Грузії в дохід держави. Також тим рішенням суд оштрафував Саакашвілі на 3400 грн за незаконне перетинання державного кордону. Сам штраф політик, за словами його адвокатів, сплатив ще 27 жовтня.

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Разом з тим, за відомостями сайту «Судова влада України», Мостиський районний суд продовжує розгляд адмінсправи за позовом Міхеіла Саакашвілі до першого заступника начальника відділу прикордонної служби «Шегині» Мостиського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України майора Олександра Бродського. Позивач просить визнати незаконними дії прикордонника, який оформив на нього протокол про адміністративне правопорушення від 12 вересня 2017року за фактом незаконного перетину держкордону.

Як повідомляв «Главком», Міхеіл Саакашвілі перейшов польсько-український кордон ввечері 10 вересня 2017 року. Кордон прикордонників прорвали прихильники Саакашвілі, які буквально внесли його на український бік кордону.

Генпрокурор пообіцяв притягнути до відповідальності організаторів прориву кордону в «Шегинях» та заявив, що прихильники Саакашвілі знищують державу. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Саакашвілі натомість заявляв, що він і його прихильники не порушували закон на пункті пропуску «Шегині».

Наприкінці 2017 року Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

12 лютого 2018 року українські прикордонники затримали Саакашвілі у у київському ресторані «Сулугуні» і літаком депортували до Варшави.