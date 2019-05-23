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    Думки вголос

    Референдум в обмін на гроші: як обміняти суверенітет України на «Приватбанк» для Коломойського

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Ігор Коломойський та Володимир Зеленський - Референдум в обмін на гроші: як обміняти суверенітет України на «Приватбанк» для Коломойського
    Ігор Коломойський та Володимир Зеленський

    Зеленський як і обіцяв не торгує територіями або людьми. Він торгує суверенітетом

    Мовою оригіналу

    Самой шокирующей новостью в перечне шокирующих новостей последних дней, стало заявление нового главы администрации президента Андрея Богдана о том, что команда Зеленского или сам Зеленский планируют провести референдум на тему мирных договоренностей с Россией. Т е фактически озвучил план капитуляции, когда на референдуме народ Украины сам проголосует за план Путина-Медведчука. Просто потому, что любой другой быстрый мир с Россией сейчас не возможен. России он не нужен. В любой краткосрочной перспективе. А значит, может быть реализован только план Медведчука, который транслирует желания Путина еще с 2014 года – автономия, читай федерализация, для оккупированных областей, которые смогут влиять на внешнюю политику Украины. Это не торговля людьми или территориями. Нет. Это торговля суверенитетом. И референдумы – любимый инструмент харизматичных лидеров по пропихиванию нужных им решений в обход институтов. Любой харизматический лидер ломает институты. И занимается популизмом. Это неизбежно. Как и последствия правления такого лидера. Доказано Венесуэлой.

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    Ключевой вопрос – зачем они это делают? Все просто – им нужны деньги. В Украине всегда было два варианта, откуда брать деньги. Запад или Россия. Запад дает деньги только в обмен реформы. И пытается за уши втянуть в цивилизацию. Россия дает деньги в обмен на отсутствие реформ. Чтобы Украина никуда не делась от нее. До 2014 года этот цикл работал постоянно. С 2014 года, по объективным причинам, это стало невозможно. Последние 3 млрд долларов взял Янукович, перед тем как сбежал. И Украина оказалась зависима от западных кредитов и вынуждена была начать делать реформы. Болезненные реформы. Не только для населения. Но и для олигархов. И теперь, на данный момент, любая украинская власть зависима от Запада. Потому что нужны деньги. И запад треубет прикрывать схемы, поддерживает Прозорро, имплементирует борьбу с коррупцией.

    И сейчас Запад требует продолжать реформы. И не дает откатывать реформы. И это является ключевой проблемой нового олигарха номер 1. Коломойского. Потому что его цель – защитить свои активы. И для этого нужно признать национализацию Приватбанка незаконной. Но коллективный Запад не раз заявлял, что это будет концом сотрудничества. И концом денег. И у Зеленского был выбор, или идти навстречу Западу и слушать условного Волкера или следовать советам Коломойского. И он сделал выбор. Демонстративное назначение Богдана, которое не только нарушает закон о люстрации, но и противоречит рекомендациям наших западных партнеров, досрочные выборы по сомнительной процедуре – это все показывает, что Зеленский выбрал Коломойсмкого. Причем сделал это публично и открыто, давая сигнал всем вокруг. В своем знаменитом интервью олигарх говорил, что ставит на Богдана, что нужны выборы без мажоритарщиков но с барьером в 3% и закрытыми списками. И это уже реализовано Зеленскими. Теперь осталось реализовать другую часть интервью, где олигарх называл МВФ – злом, а национализацию Приватбанка – преступлением.

    Что это означает? Дефолт. У Украины годы пиковых выплат, инвесторы очень чувствительны к сотрудничеству страны с МВФ. И макроэкономическая стабильность базируется именно на сотрудничестве с МВФ. Если не заменить деньги МВФ деньгами из России. И похоже «У Зеленского» нашли путь, как взять эти деньги. Подружиться с Россией поможет референдум и имплементация его решений. Украина становится частью русского мира. Сваты снова показывают по всем телеканалам. А общество? А общество не важно для харизматического лидера, потому что он опирается на неактивное большинство. Которое всегда его поддержит. На то он и харизматичный лидер. Простой человек из народа. А народ всегда поддержит простого парня, доказано Венесуэлой. И всегда на референдумах поддерживает его идеи. Всегда. По крайней мере, пока будет что кушать. Тем более, разрыв с МВФ и дружба с Россией позволяет снизить тарифы, прогнать ненавистную Супрун, снова сделать Национальный Банк зависимым «от народа», со стабильным курсом и низкими ставками кредитования. Людям понравится. А то, что вход в русский мир рано или поздно приведет к кризису, отбросит нас от цивилизации и забальзамирует стагнирующее украинское общество – это мелочи. Это будет потом. Сначала будут просто низкие тарифы. И довольный Коломойский.

    И никто не будет выносить такого президента на вилах. Как оказалось, националистическая общественность больше беспокоится по поводу клубов и гей парадов, чем по поводу предательства интересов страны.

    Зеленский как и обещал не торгует территориями или людьми. Он торгует суверенитетом. Он сделал выбор. И он готов обменять активы Коломойского на украинский суверенитет.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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