П'ять важливих фактів про COVID-19 і п'ять причин не панікувати



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Що довше триватиме спалах коронавірусу, то зменшуватиметься смертність, кажуть науковці

1. Повна світова статистика підтверджених випадків зараження, кількість пацієнтів, які загинули та одужали після COVID-19, померлих по країнах зібрана тут й постійно оновлюється.

2. У групі найвищого ризику смерті через COVID-19 - люди, старші за 60 років, пацієнти з діабетом, гіпертонією, серцево-судинними хворобами, хронічна респіраторною хворобою та раком. Водночас, шанси заразитись мають всі люди не залежно від віку.

3. Діти та підлітки найлегше переживають хворобу - лише 2.5% інфікованих, молодших за 19 років, мали важке або критично важке (0.2% випадків) протікання хвороби. Випадків смерті дітей до 10 років немає. Науковці пов'язують це із сильнішим імунітетом в дітей і порівнюють COVID-19 із іншими хворобами, як-то вітрянка, кір і попередні спалахи коронавірусу SARS та MERS, які у дітей протікають легше.

4. Чоловіки й жінки мають однакові шанси заразитися, проте смертність через COVID-19 серед жінок нижча, ніж серед чоловіків - 2.8% проти 4.7%. Науковці припускають, що це пов'язано тим, що жінки краще стежать за своїм здоров'ям і рідше за чоловіків курять цигарки. Зокрема, це справедливо для Китаю, де за даними 2015 року, палили понад 52% чоловіків і 2.7% жінок.

Декілька жінок народили дітей, будучи зараженими, і вірус не передався дитині ані після народження, ані під час годування грудьми. Водночас, Центр з контролю й запобігання хворобам США нагадав, що вагітні жінки можуть бути більш вразливими до вірусних респіраторних інфекцій, зокрема, COVID-19.

5. Найпоширеніші симптоми підтверджених випадках захворювання: лихоманка – підвищену температуру фіксували у майже 90% випадків. Далі йде сухий кашель – 70% випадків, у третині випадків – втома та вироблення мокротиння. Інші симптоми включають задишку, запалення горла, головний біль, біль у м'язах чи суглобах, озноб.

Чому ж не варто панікувати?

1. 80% інфікованих мають легке чи помірне протікання хвороби, включаючи пневмонію, й видужують. 13.8% пацієнтів мають складне протікання хвороби, 6.1% - критичне (дихальна недостатність, септичний шок, відмова внутрішніх органів).

2. Безсимптомного зараження практично не відбувається. У більшості пацієнтів, в яких фіксували зараження, симптоми хвороби все одно розвивались із часом. ВООЗ заявляє, що справжня кількість випадків безсимптомного протікання вірусу невідома й це не є основним фактором поширення.

3. Щоб убезпечитись від коронавірусу, експерти радять ретельно мити руки з милом під проточною водою принаймні 20 секунд і використовувати паперові рушники, а якщо доступу до цього немає, то використовувати антисептик для рук із принаймні 60% спирту.

4. Що довше триватиме спалах коронавірусу, то зменшуватиметься смертність, кажуть науковці. Адже що більше відомо про COVID-19, що більше лікарі мали досвіду надання допомоги зараженим пацієнтам, то ефективніше лікування.

5. Визначати коронавірус стає дедалі легше. Китайська біотехнологічна компанія стверджує, що розробила тест, який може виявити хворобу навіть до появи симптомів. А фундація Білла та Мелінди Гейтс зараз розробляє тестові набори, що дозволятимуть перевірити себе на наявність коронавірусу в себе вдома, - їх відправлятимуть поштою, а результат буде відомий за два дні.

Марія Прус

Джерело: Голос Америки