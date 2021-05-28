Республіканці відходять від принципового консерватизму: «трампізм» в'ївся, попри поразку Трампа

Республіканці підсіли на методи Дональда Трампа, їм уже не йдеться про демократію – лише про владу заради влади

The Economist вважає, що республіканці відходять від принципового консерватизму взагалі. Так, одну з лідерок фракції в палаті представників Ліз Чейні звільнили, ймовірно, через відмову визнати, що вибори у Трампа начебто украли. Натомість вона правильно казала, що всі, хто підтримує цю брехню, включно з самим Трампом, відповідальні за можливі негаразди – й напад натовпу на Капітолій був лише першою ластівкою.

Натомість 36-літня Еліза Стефанік, яка замінила критика Трампа, різко змістилася в бік трампізму в останній час. Понад те, вона почала мавпувати Трампа – змінивши свої попередні «прогресивні» погляди. Почала використовувати образливі обзивалки щодо опонентів (згадайте трампівське «сонний Джо» щодо Байдена). І була однією з тих, хто після штурму натовпом Капітолія все ж голосували за невизнання результатів виборів.

Республіканці, вважає The Economist, після втрати Трампом посади могли б відійти від його методів – але натомість вони на них «підсіли». Ліз Чейні звільнили за те, що правдою вона «підриває країну» (читай: становище партії), відповідно до листа одного з лідерів партії.

На думку видання, Республіканська партія завжди вдавалася, по суті, до придушення голосів опонентів, оскільки республіканців останнім часом менше, ніж демократів. Але нині партія відійшла від використання демократичної системи й переходить до її придушення заради власних інтересів. Приклади – численні вимоги визнавати недійсними голоси багатьох тисяч і мільйонів виборців під час боротьби Трампа проти Байдена.

Усунення з посад «правдорубів», як-от Ліз Чейні, та прихід до влади таких трампістів, як Еліза Стефанік, означає, що всередині Республіканської партії прихильники «методів Трампа» домінуватимуть, зокрема, під час майбутніх виборів усередині партії, таких як праймеріз.

Джерело: texty.org.ua