ФБР, Литва і Польща розпочали розслідування обставин примусової посадки літака Ryanair

Найближчим часом планується додатковий огляд борту, який все ще знаходиться у аеропорту Вільнюса

Під час досудового розслідування було опитано близько 90% пасажирів літака

Інцидент у Мінську з вимушеною посадкою літака компанії Ryanair, під час якого затримали опозиціонера Романа Протасевича, вже розслідують правоохоронці з Литви, Польщі та США. Про це 28 травня заявив глава литовського бюро кримінальної поліції Роландас Кішкіс у коментарі виданню lrytas.lt.

«Окрім досудового розслідування, розпочатого у Польщі, ми маємо інформацію від колег із США про те, що ФБР розпочало своє розслідування. Також ми інтенсивно співпрацюємо з колегами з Ірландії та Греції – це відбувається щодня, цілодобово та без вихідних», – заявив глава бюро.

За його словами, США могли розпочати розслідування щодо «можливо наявної інформації про те, що деякі з пасажирів були громадянами їхньої країни».

Заступник генпрокурора Гінтас Іванаускас зазначив, що під час досудового розслідування було опитано близько 90% пасажирів літака. Найближчим часом планується додатковий огляд борту, який все ще знаходиться у аеропорту Вільнюса.

«Лише тоді ми зможемо передати літак до Ryanair. Деякі дані потребують уточнення. Ми готові надати відповіді на певні запитання, тому необхідно виконати ці додаткові дії», – заявив заступник генпрокурора.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.

Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.