«Для того, щоб відчувати себе щасливим, потрібно не відмовитись від електронних пристроїв взагалі, а використовувати їх обмежено»

Згідно нового дослідження, яке вивчає зв’язок між задоволеністю життям серед підлітків та часом, який вони проводять перед своїми гаджетами, тінейджери, які найбільше прикуті до своїх електронних пристроїв, найбільше нещасливі, – каже провідний автор дослідження, професор психології з Університету Сан-Дієґо Жанна Твенж. Щоб



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Щастя не світиться з екрану смартфону

«Для того, щоб відчувати себе щасливим, потрібно не відмовитись від електронних пристроїв взагалі, а використовувати їх обмежено»

Згідно нового дослідження, яке вивчає зв’язок між задоволеністю життям серед підлітків та часом, який вони проводять перед своїми гаджетами, тінейджери, які найбільше прикуті до своїх електронних пристроїв, найбільше нещасливі, – каже провідний автор дослідження, професор психології з Університету Сан-Дієґо Жанна Твенж.

Щоб дослідити цей зв’язок, Твенж разом з колегами Ґабріеллою Мартін з Університету Сан-Дієґо та Кітом Кемпбеллом з Університету Джорджії використали дані Моніторингу майбутнього (MtF) – лонгітюдного аналізу понад мільйона американських учнів 8-го, 10-го і 12-го класів середніх шкіл. Підлітків опитували про те, скільки часу вони проводять перед своїми гаджетами, а також питали про їх соціальні контакти і загальне відчуття щастя.

Вони встановили, що підлітки, які проводять перед екранами більше часу, граючи в комп’ютерні ігри, пишучи текстові повідомлення і спілкуючись у відеочатах, загалом, почуваються менше щасливими, ніж ті, які більше часу інвестують в активність поза екраном, як-от спорт, читання газет і журналів та безпосередню соціальну взаємодію.

Твенж переконана, що час, проведений перед екраном, притягує радше відчуття нещастя, ніж навпаки. «Хоча це дослідження не показує безпосередніх причинно-наслідкових зв’язків, деякі інші дослідження вже раніше продемонстрували, що надмірне використання соціальних медіа приводить до відчуття незадоволеності життям, ніж навпаки», – каже Твенж, автор книги «iGen: Чому сучасне онлайн-покоління виростає менше бунтівним, толерантнішим, менше щасливим – і зовсім непідготовленими до дорослого життя».

Утім, за результатами Твенд, тотальне утримання від екрана також не призводить до щастя. Найщасливіші підлітки використовували гаджети менше, ніж годину на день. Але після години відчуття незадоволення життям зростало пропорційно часу, проведеного перед екраном, – пишуть дослідники в журналі Emotion.

«Для того, щоб відчувати себе щасливим, потрібно не відмовитись від електронних пристроїв взагалі, а використовувати їх обмежено. – каже Твенж. – Налаштуйтесь на те, щоб проводити з цифровими медіа не більше двох годин на день, а решту часу витрачайте на спорт і безпосередні соціальні контакти з друзями. Це два види активності, які впевнено пов’язані з відчуттям щастя».

Розглядаючи психологічні особливості поколінь підлітків, починаючи з 1990-х, вчені встановили, що поширення цифрових пристроїв співпало в часі з падінням відчуття щастя і повноти буття серед американських підлітків. Найбільше це відчуття знизилось у 2012 році. Саме цього року кількість американців зі смартфонами зросла на 50%, – зазначає Твенж.

«Зростання кількості часу, проведеного з цифровими медіа, – це найбільша зміна, яка наступила в житті підлітків між 2012 і 2016 рр. Унаслідок цієї зміни зменшилась кількість часу, присвяченого соціальній взаємодії і сну. Пришестя смартфонів – це найбільш правдоподібне пояснення раптового погіршення психологічного благополуччя підлітків» – резюмує Жанна Твенж.

Screen-addicted teens are unhappy

ScienceDaily, 22/01/2018

Зреферував Євген Ланюк

Джерело: Zbruc