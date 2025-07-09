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Держава визнала УПЦ Московською. Лідери церкви звернулися до президента

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Держава визнала УПЦ Московською. Лідери церкви звернулися до президента
Священнослужителі стверджують, що митрополит Онуфрій є «вірним сином України» та просять повернути йому громадянством
фото з відкритих джерел

Представники УПЦ МП кажуть, що митрополит Онуфрій «служить Богу» та нібито порвав всі звʼязки з Росією

Архієреї Московської церкви в Україні опублікували звернення до президента Володимира Зеленського. Вони просять його «відновити справедливість» та повернути громадянство предстоятелю УПЦ МП митрополиту Онуфрію. Про це повідомляє «Главком».

Примітно, що звернення представників Московської церкви зʼявилося після того, як Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості УПЦ МП з Російською православною церквою.

Священнослужителі стверджують, що митрополит Онуфрій є «патріотом, громадянином та вірним сином рідної української землі». Вони переконують, що саме він став ініціатором Собору УПЦ МП 27 травня 2022 року, який начебто ухвалив рішення вирішив порвати звʼязки УПЦ від Московського патріархату та висловити незгоду з позицією патріарха Кирила стосовно війни в Україні. Однак попри це рішення представники Московської церкви продовжували згадувати главу РПЦ у молитвах.

«Блаженніший Митрополит Онуфрій – не лише предстоятель церкви, яка служить Богу і об’єднує мільйони громадян України, а й пастир, який на самому початку війни засвідчив свою позицію чітко, однозначно, рішуче й відповідально. У перші ж години вторгнення військ РФ на територію України він публічно засудив це та закликав усіх вірних до молитви і захисту Вітчизни. Він залишився тут, зі своєю паствою, та благословив наше українське військо на захист Батьківщини», – зазначено в заяві.

Представники УПЦ МП також заявляють, що церква є «однією з найбільших благодійних організацій України». Священнослужителі заявляють, що Онуфрій «не політик, а молитовник і духовна людина».

«Від імені мільйонів вірян, духовенства, чернецтва Української Православної Церкви звертаємось до Вас, Вельмишановний пане Президенте, з проханням захистити правду, честь, гідність і духовний авторитет одного з найшанованіших пастирів багатомільйонної Української Православної Церкви, та переглянути рішення про припинення громадянства України Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія» – йдеться в заяві.

Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. Це означає, що попри заяви про незалежність УПЦ МП вона, ймовірно, має фактичні чи організаційні зв’язки з РПЦ.

До слова, 80-річний очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (у миру – Орест Березовський), який втратив громадянство України, тепер стикнувся з певними юридичними обмеженнями.

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Теги: Московська церква в Україні Митрополит Онуфрій релігія Володимир Зеленський

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