Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
фото: glavcom.ua

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

У багатьох областях України пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили повідомили про атаку «шахедів», передає «Главком».

Станом на 21:40 тривога охопила північні області та шириться на захід.

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня РФ масовано вдарила по Україні. Було найбільше повітряних цілей за добу – 741 ціль: 728 дронів різних типів, із яких понад 300 – це «шахеди», і 13 ракет – «кинджали» та «іскандери». Більшість цілей було збито. 

Основний удар був по Луцьку. Пошкодження зафіксовані також у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях.

До слова, триває 1232-й день повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони України збивають ворожі ударні дрони з китайськими компонентами
З чого складається російський дрон «Гербера». Шокуючі докази того, як Китай убиває українців
Вчора, 15:46
Монету «Українська бавовна. БпЛА Vampire» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ
В обіг вийшла нова монета, присвячена багатоцільовому дрону Vampire
7 липня, 15:16
СБУ виявила в безпілотниках, якими росіяни сьогодні атакували Київ, компоненти китайського виробництва
СБУ виявила китайські компоненти у дронах, що атакували Київ 4 липня (фото)
4 липня, 15:49
«Шахед» атакував Кривий Ріг серед дня
«Шахед» атакував Кривий Ріг: є поранені
30 червня, 10:52
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
29 червня, 07:40
Станом на 8:37 16 червня в Обухівському районі зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків
Пошкоджено будинки та господарчі споруди: наслідки обстрілу Київщини
16 червня, 09:04
Окупанти, зазвичай, використовують уламкові боєприпаси
Росіяни почали вбивати цивільних українців «ждунами»
12 червня, 10:31
Після удару російського дрона загорілося приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка
Окупанти атакували місце зберігання сільгосптехніки на Сумщині (фото)
11 червня, 10:29
РФ вночі безперестанку тероризувала Київ
Атака на Київ: Кличко назвав кількість постраждалих
10 червня, 06:13

Події в Україні

Лінія фронту станом на 9 липня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 9 липня. Зведення Генштабу
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
Окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні
Окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні
Зеленський в Італії та атака на енергетику: головне за 9 липня
Зеленський в Італії та атака на енергетику: головне за 9 липня
РФ почала атакувати енергетику
РФ почала атакувати енергетику
Сирський розповів про успіхи новоутвореного угруповання Сил безпілотних систем
Сирський розповів про успіхи новоутвореного угруповання Сил безпілотних систем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2025
15K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
11K
Хрещений батько загиблого воїна привласнив виплату: що вирішив суд
8658
Держава визнала УПЦ Московською. Лідери церкви звернулися до президента
8431
Режим Путіна починає розвалюватися: військовий експерт знайшов підтвердження

Новини

На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Сьогодні, 11:12
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:09
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Вчора, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua