В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

У багатьох областях України пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили повідомили про атаку «шахедів», передає «Главком».

Станом на 21:40 тривога охопила північні області та шириться на захід.

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня РФ масовано вдарила по Україні. Було найбільше повітряних цілей за добу – 741 ціль: 728 дронів різних типів, із яких понад 300 – це «шахеди», і 13 ракет – «кинджали» та «іскандери». Більшість цілей було збито.

Основний удар був по Луцьку. Пошкодження зафіксовані також у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях.

До слова, триває 1232-й день повномасштабної війни.