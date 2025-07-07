Звідки вилітають «шахеди»? Точки в окупованому Криму

Влада РФ заперечує, що під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України

Червень 2025 року став чи найкривавішим для цивільного населення України, враховуючи кількість загиблих і постраждалих внаслідок російських масованих ракетно-дронових атак. Кількість «шахедів», які одночасно атакують міста України, перевищила 550.

Так звідки вилітають ці «шахеди»? І як Сили оборони України намагаються ліквідувати центри атак? Про це розповідає проєкт «Радіо Свобода» «Крим. Реалії».

Навесні та влітку Росія значно посилила інтенсивність повітряних атак по регіонах України та великих містах.

Масовані повітряні атаки фактично відбуваються щоночі, а інколи ще й потім удень. Аналітики та командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Мадяр (Бровді) кажуть, що незабаром російська армія зможе запускати по Україні 1000 та більше безпілотників протягом однієї доби.

Місця, звідки РФ запускає дальнобійні дрони є в російських областях, територіально наближених до України, а також в окупованому Криму.

У минулі роки місцями запуску російських ударних БПЛА на півострові були мис Чауда на східному узбережжі Криму, а також околиці Севастополя – аеродром «Бельбек» і Балаклава.

Цього року російські військові почали атакувати український материк з нового майданчика – селища Гвардійське.

«Лише двічі за півтора року без атак»

Дронові атаки з Гвардійського у Генштабі Збройних сил України фіксували неодноразово протягом березня, квітня, травня та червня.

Про них йдеться у зведеннях за 28 березня, 19, 21, 23 квітня, 11, 27 травня, 6, 11, 26 і 30 червня.

Кожного разу під час цих атак по Україні летіли десятки та сотні ударних безпілотників.

Руйнування у Запоріжжі після російського удару, 1 травня 2025 року фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Основними напрямками ударів були Харківська, Донецька, Полтавська, Одеська, Дніпропетровська, Черкаська, Запорізька, Миколаївська, Сумська області, повідомляється у зведеннях Генштабу ЗСУ.

Населені пункти України за останні півтора року лише два дні не перебували під атакою ракет і дронів різного типу, які запускає Росія, каже глава МЗС України Андрій Сибіга:

«За цей період Україна лише двічі не була атакована російськими ракетами і дронами. Ось така статистика. І ось така відповідь російського агресора на всі мирні пропозиції»

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ фото: AP

Українська влада та міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Росії та підкреслюють їх цілеспрямований характер.

Влада РФ заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, вбиваючи мирне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садки, об'єкти енергетики та водопостачання.

Мета – протидія США?

Селище Гвардійське (кримськотатарська назва – Сарабуз), звідки Росія атакує Україну, розташоване за 20 кілометрів від Сімферополя.

Селище Гвардійське на мапі Криму фото з відкритих джерел

До 2014 року Гвардійське було селищем міського типу, де мешкало 12 тисяч людей. Там розташоване військове містечко. За роки після російської окупації півострова кількість населення зросла до 20 тисяч.

Це агломерат, що об'єднує саме Гвардійське і п'ять сіл.

Пам'ятник радянському льотчику Павлу Бєляєву у селищі Гвардійське. Крим, Сімферопольський район фото: krymr.com

У радянські роки у Гвардійському розміщувалася авіадивізія Морської авіації Червонопрапорного Чорноморського флоту. Перед нею стояло завдання в разі війни знищити в Середземному морі авіаносну групу США. Зараз про це там нагадують місцеві легенди, військовий гарнізон і пам'ятники радянським льотчикам.

Після розпаду СРСР у селищі залишався військовий аеродром.

У роки незалежності України там базувалася російська авіачастина. Вона була єдиною базою морської авіації російського Чорноморського флоту, яка розміщувалася за межами Севастопольського регіону відповідно до договору про базування ЧФ РФ у Криму.

Саме її Росія активно задіяла під час анексії Кримського півострова у 2014 році.

Місце зустрічі бортів ГУР РФ

Селище Гвардійське було одним із ключових місць, де Росія готувала анексію Криму у 2014 році, вважає заступник командувача флоту з берегової оборони у 2014 році, адмірал ВМС ЗСУ Ігор Воронченко.

«Це 100%, підтвердженням служить той факт, що в листопаді 2013 року для російської авіаційної бази у Гвардійському приходить замість звичних 12 цистерн авіаційного газу 45 цистерн. Навіщо? У січні 2014 року в мене була інформація від розвідки: у Криму готувалися чотири російські бригади. Вони почали інтенсивну підготовку ще у 2012 році. Це – контрактники на нових зразках техніки. Це озброєння ми побачили у 2014-му в Криму: БТР-82, «Тайфуни», «Тигри», – розповів раніше адмірал в інтерв'ю «Крим.Реалії».

Аеродром «Гвардійське», Крим фото: скриншот з відео

Саме на аеродромі «Гвардійське» наприкінці лютого 2014 року висадився російський літак із бійцями спецпідрозділів Головного розвідувального управління Збройних сил РФ, які потім блокували аеропорт «Сімферополь».

Озброєні російські військові без розпізнавальних знаків (так звані «зелені чоловічки») в аеропорту Сімферополя, 28 лютого 2014 року фото: rferl.org

У березні 2014 року Росія обладнала у Гвардійському головний командний пункт своїх військ. Туди масово приганяли військову техніку з особовим складом.

«Завдання одне – боротьба з країнами НАТО»

У російських реаліях аеродром «Гвардійське» використовується Росією для забезпечення своїх ВПС. Там розташований 37-й змішаний авіаполк російських військово-космічних сил (ВКС) із двома ескадрильями (по шість літаків у кожній) фронтових бомбардувальників Су-24М і ще двох такого ж складу штурмовиків Су-25СМ.

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну ці літаки завдавали незручностей жителям Криму, оскільки періодично пролітали на низьких висотах над цивільними об'єктами.

Такий політ російським бомбардувальником Су-24М на висоті до 30 метрів над трасою Сімферополь-Євпаторія одного разу зафіксував кореспондент «Крим.Реалії».

Російський військовий літак на трасі Сімферополь – Євпаторія. Крим, серпень 2018 року фото: скриншот з відео

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Росія використовує штурмовики, що базуються на аеродромі у Гвардійському, для завдання авіаударів по українських територіях.

ЗСУ атакують у відповідь. Тому в селищі та околицях регулярно чути звуки «прильотів» і російської ППО. Збройні сили України неодноразово заявляли про успішні атаки на військові об'єкти РФ у Гвардійському. Вони відображені на інтерактивній мапі «Крим.Реалії».

Зокрема, у березні 2024 року пабліки повідомляли про ураження авіабази Гвардійського з постраждалими серед російських військових.

Сліди після вибуху у районі авіабази «Гвардійське», 29 березня 2023 року фото: скриншот з відео

Також повідомлялося про пожежу на нафтобазі у Гвардійському у березні 2024 року.

У Міноборони РФ інформацію про наслідки атак і втрати не розголошують.

«Практично до середини 90-х років минулого століття на аеродромах у Гвардійському, а також у селищах Октябрське Красногвардійського та Веселе Джанкойського району базувалися морські ракетоносні авіаполки головної ударної повітряної компоненти радянського, а потім і російського ЧФ. Йдеться про 2-гу гвардійську морську ракетоносну дивізію (МРД), один із полків, 124-й, а також штаб і управління цього з'єднання розміщувалися в тому ж Гвардійському. Завдання по бойовому призначенню у цієї дивізії було одне – боротьба з авіаносними групами потенційного противника, тобто з країнами НАТО. Озброєна вона тоді була дальніми ракетоносними бомбардувальниками Ту-22 М3, здатними нести ядерні боєприпаси. Нині – балістичними ракетами Х-22 з подібного типу літаків (аеродром базування «Шайковка» в Калузькій області, «Оленьогірськ» у Мурманській і «Дягілево» в Рязанській) російські ВКС періодично обстрілюють Україну», – пише автор «Крим.Реалії» Данило Безручко.

Російська авіація на аеродромі «Гвардійське» в анексованому Криму фото: скриншот з відео

Після неодноразових ударів по аеродрому «Гвардійське» російські війська продовжують використовувати його у військових цілях. Представники українського руху «Атеш» на початку цього року зафіксували там значне збільшення систем ППО, пускові установки С-400 і радіолокаційні станції.

Цей об'єкт продовжує «відігравати ключову роль» у забезпеченні повітряної підтримки та постачання російських військ на півдні України, заявляють в «Атеш».

Перевірити цю інформацію з інших джерел в умовах військових дій між Україною і Росією неможливо.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.

Вікторія Веселова, «Крим.Реалії»