Що може завадити Байдену стати президентом?

Трамп намагається зробити «вкрадені вибори» стандартною республіканською позицією

Хоча, за деякими витоками, Трамп потроху починає приймати те, що він програв - однак нічого у його президенстві не було нормальним, тому не варто відкидати сценарій, що він так і не визнає перемогу Джо Байдена, і буде до останнього чіплятися за крісло в Овальному кабінеті.

Для того, щоб слідкувати наскільки серйозно налаштований Трамп (та республіканська партія, загалом) та за його шансами вирвати перемогу в останній момент, варто слідкувати за трьома речами — пише відоме американське видання Vox.

Йдеться про сертифікацію виборів (остаточне встановлення результатів) у кожному з штатів, де Байден випередив Трампа після повного підрахунку (Вісконсин, Мічиган, Пенсильванія, Джорджія, Аризона, Невада); за тим, що будуть робити законодавчі органи цих штатів; та судами за позовами Трампа

Сценарій скасування результатів виборів Трампом полягає в тому, щоб республіканські законодавчі органи у цих штатах діяли «через голови» своїх губернаторів, ігнорували закони штатів, та призначили виборців-представників Трампа, а не Байдена (які визначають так звані електоральні голоси від кожного штату, всього їх 538), а судді консервативного Верховного суду згодом могли б підтвердити дії цих республіканських законодавців.

Все це може здатися надуманим сценарієм, а Байден, схоже, має надійне лідерство у занадто багатьох штатах, щоб це вдалося. Але з Трампом не можна стверджувати, що цього не станеться. Партійність може бути потужною річчю, і Трамп намагається зробити «вкрадені вибори» стандартною республіканською позицією. Якщо республіканські виборці йому повірять і зажадають від своїх представників вжити заходів, законодавцям штатів стане важче пояснити, чому вони з цим нічого не роблять.

Тож, щоб отримати уявлення про те, що може статися найближчими тижнями, слідкуйте за сертифікаціями виборів у кожному штаті (дедлайн - 8 грудня), за діями законодавців у цих штатах щодо виборців-представників, та прогресом різних судових процесів, у яких Трамп оскаржує результати. Якщо процес сертифікації та процес призначення виборців залишиться нормальним, то невизнання результатів з боку Трампа і його союзників-республіканців, це просто початок наступної виборчої кампанії, де головною темою стане «реванш після вкрадених виборів». Ще один індикатор - перерахунок голосів у Джорджії (до 20 листопада), і чи визнає Трамп свою поразку у разі підтвердження перемоги у цьому штаті Байдена.

Однак, якщо суди почнуть затримувати сертифікацію, або законодавці штатів почнуть докладати серйозних зусиль, щоб призначити виборців-представників від Трампа, то це означає, що спроба викрасти вибори у Байдена є цілком реальною.

Джерело: texty.org.ua