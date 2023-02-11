Що писали анонімні телеграм-канали про поїздку Зеленського до Великої Британії, Франції та Бельгії

Другий закордонний візит Володимира Зеленського від початку повномасштабного вторгення вже став історичним

На тлі новин про візит українського президента Володимира Зеленського до Великої Британії, Франції та Бельгії у проросійських анонімних телеграм-каналах поширювали чимало дезінформаційних меседжів, за допомогою яких Росія нав’язує аудиторії власне трактування подій. Аналітикині й аналітики «Детектора медіа» виокремили найпоширеніші з них.

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1. Візитом Зеленського відволікають увагу від ситуації в Бахмуті

У грудні, під час візиту Зеленського до США, пропагандисти писали, що Зеленський навмисно вилетів з країни, щоб здавання Бахмута «повісити» на Головнокомандувача української армії Валерія Залужного. Мовляв, між Зеленським і Залужним давній конфлікт, й таке рішення – його наслідки. Нібито «провина» дасть змогу змінити головнокомандувача. Однак Бахмут й досі перебуває під контролем української армії. Цього разу пропагандисти теж користуються складною ситуацією, яка виникла у місті через вторгнення Росії. На їхню думку, Зеленський хоче виглядати героєм й особисто поїхав домовлятись за зброю. Однак для цього йому нібито треба переконати західних партнерів, що до української армії мобілізують ще «як мінімум» триста тисяч людей. Нібито така цифра «обгрунтована» втратами особового складу. Однак такі твердження – лише припущення пропагандистів. Жодних доказів вони не наводять. У цьому випадку агітпроп просуває одразу кілька маніпулятивних меседжів: західна підтримка України слабне; в українському війську величезні втрати, які будуть перекривати примусовою мобілізацією; Зеленський «грається в героя». Насправді Володимир Зеленський виконує обов’язки президента країни, яка перебуває у стані війни, й веде перемовини із партнерами щодо подальшої співпраці.

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2. Поїздкою Зеленського по Європі «гасять» корупційний скандал в Україні

Мовляв, корупційний скандал із закупівлями Міністерством оборони значно підірвав імідж України. Нібито Україні зараз необхідно створити позитивну «мотиваційну» картинку для європейців. На думку авторів анонімних телеграм-каналів, візит Зеленського, мовляв, зможе змінити заголовки на перших шпальтах західної преси. Такі тези – маніпуляція, бо вони не мають причинно-наслідкового зв’язку. Звісно, медіа висвітлюватимуть візит президента України, ми бачимо багато позитивних відгуків, однак однак жодних гарантій, що не буде й негативних для України заголовків - немає.

3. Зеленський перестав бути «бункерним правителем» після того, як спростували міф, що Путін хоче його вбити

У таких повідомленнях автори-аноніми посилаються на нещодавнє інтервʼю експремʼєра Ізраїля Нафталі Беннетта, яке російська пропаганда використала для поширення дезінформації. Пропагандисти стверджують, що Путін проявив «милосердя» й «пообіцяв» не вбивати Зеленського. Однак це твердження придумали пропагандисти, спотворивши сенс сказаного Беннеттом.

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Поширюючи цей меседж, російська пропаганда використовує тактику підміни понять. Насправді «бункерним дідом» називають російського президента, і не лише українці, а й білоруси та росіяни. На відміну від Путіна, який рідко відвідує будь-які заходи, Володимир Зеленський від перших днів великої війни записував відео на тлі будівлі Офісу президента та демонстрував українцям, що він в Україні. Поїздки у звільнені Бахмут, Херсон, Ізюм та інші міста, візит до США також спростовують версію пропагандистів про «переховування» Володимира Зеленського.

4. Зеленський у 2023 буде більше їздити Європою, зокрема через вибори

В анонімних телеграм-каналах пишуть, що нібито Зеленський готується до майбутніх виборів, тому найближчим часом матиме більше закордонних робочих поїздок. У такий спосіб пропагандисти намагаються діяти на випередження й прагнуть переконати українців, що влада нібито більше переймається майбутніми виборами та своїм подальшим перебуванням на посадах, ніж війною й теперішніми проблемами українців. Однак відповідно до законодавства України, в умовах воєнного стану вибори не проводять. Поки що воєнний стан продовжили до 20 травня 2023 року. Тобто вибори до Верховної Ради, вибори президента України чи місцеві вибори відбудуться лише після завершення війни.

5. Зеленський сфотографувався на тлі британського танка – це максимум того, що він може отримати від поїздки

У дописах йдеться, що нібито британці дали можливість Зеленському сфотографуватись на тлі танка Challenger 2 виключно для реклами танка у світових медіа. Буцімто ці танки ніколи не з’являться на передовій в Україні. Мовляв, їх пообіцяли дати протягом місяця, але за умови розміщення у столиці для «піару». На фронт їх не передаватимуть. Насправді українські військові вже прибули до Великої Британії й вчаться працювати з цими танками. Ба більше – британський прем’єрміністр Ріші Сунак запевнив Володимира Зеленського, що Велика Британія прискорить відправлення свого обладнання й обладнання союзників до України, «щоб забезпечити його доставку на фронт найближчими днями й тижнями, а не місяцями чи роками».

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6. Візит до Європарламенту не матиме результатів

Також в анонімних телеграм-каналах, які транслюють проросійську риторику, є дописи. автори яких стверджують, що «крім оплесків божевільних маразматиків» візит до Європарламенту нічого не дасть Україні. Мовляв, Зеленському поаплодують, сфотографуються з ним й на тому все завершиться. У такий спосіб російська пропаганда намагається просувати меседжі про «нікчемну Європу» та «недолугість і безпорадність європейських інституцій». Мовляв, насправді вони нічого не вирішують й ні на що не здатні. Проте, очільниця Європарламенту Роберта Мецола у своєму виступі зауважила, що Євросоюз має перейти до наступного кроку і розглянути можливість надати Україні винищувачі. Візит президента України ще триває, тож підбивати підсумки, як те роблять пропагандисти, поки рано.

7. Меседжі, метою яких є висміювання особисто Володимира Зеленського

В анонімних телеграм-каналах пропагандисти також застосовують тактику висміювання й дискредитують Володимира Зеленського. Це потрібно пропагандистам, щоб знецінити результати закордонного візиту. Зокрема, пишуть, що нібито Зеленського привезли у Велику Британію «як диковинну мавпочку» для британського монарха. Мовляв, Зеленський як «попрошайка» поїхав клянчити допомогу, ба більше – він плакав у Європарламенті, а це для пропагандистів ознака слабкості. У такий спосіб російська пропаганда намагається викликати в українців почуття сорому за свого лідера та його поведінку за кордоном.

Другий закордонний візит Володимира Зеленського від початку повномасштабного вторгення вже став історичним: українського президента вшанував аудієнцією британський монарх. На тлі візиту Зеленського Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії. Також президент Франції нагородив Володимира Зеленського орденом Почесного легіону – найвищою нагородою у Франції, яку можна отримати за цивільні заслуги.

Детектор медіа