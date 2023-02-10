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Зеленський передав лідерам ЄС перелік необхідної зброї, але Шольц його не бачив

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський передав лідерам ЄС перелік необхідної зброї, але Шольц його не бачив
фото: Офіс президента

Зеленський вручив списки необхідної ЗСУ зброї європейським лідерам 

Президент України Володимир Зеленський в ході своєї поїздки до Брюсселя передав лідерам Європейського Союзу списки зброї, яка необхідна Україні. Однак до канцлера Німеччини Олафа Шольца цей список так і не дійшов. Про це пише Bild.

Як розповів виданню неназваний «високопоставлений чиновник у Брюселі», на зустрічі з лідерами країн ЄС Зеленський вручив їм списки необхідної ЗСУ зброї. При цьому списки були різними – для кожної країни свій, що враховує її військові можливості.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підтвердили отримання такого документа від Зеленського. Водночас джерело в німецькому уряді повідомило журналістам, що делегація ФРН не отримувала від президента України жодних списків.

«Цілком можливо, що канцлер Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон не отримали список, тому що вони вже обмінялися думками з Зеленським в Парижі у вівторок ввечері», – припускає видання.

До відома, після візиту до Великої Британії та низки європейських країн президент Володимир Зеленський заявив, що є хороші сигнали від партнерів щодо надання Україні бойової авіації, танків і далекобійних ракет. Щоправда уточнив, що над цим питанням потрібно ще попрацювати. 

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Теги: міністр чиновник військові Володимир Зеленський Німеччина

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