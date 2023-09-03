Що стоїть за чистками, які анонсував Зеленський – чи пов'язана з цим підозра Коломойському

Вручення підозри Коломойському вкладається в логіку кейсу боротьби з корупцією, на яку Зеленський оголосив щось на кшталт «хрестового» походу

Глава держави дуже чуйно реагує на суспільний запит щодо «боротьби з олігархами»

Заява президента України Володимира Зеленського, що восени розпочнеться активне очищення держави від тих, хто послаблює країну зсередини, а також подальший візит представників СБУ та БЕБ до олігарха Ігоря Коломойського (йому вручили підозру за двома статтями КК України – шахрайство та легалізація/відмивання майна), отриманого злочинним шляхом), продовжують перебувати у фокусі уваги видання «Коментарі». Експерти поділилися з нами своїми думками щодо того, що відбувається, – і прогнозами на майбутнє.

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Правильна ідея позбавитися російських «консервів» під час війни

Економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран упевнений, що президент мав на увазі не так боротьбу з місцевим олігархатом, як із групою економічних агентів впливу Кремля.

«На жаль, російські «консерви» випливли на багатьох ланках економічного фронту – від підприємств військово-промислового комплексу до депутатського корпусу. Дуже правильна ідея позбавитися цього тягаря суспільства, особливо під час війни», – зазначає експерт.

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На його думку, люди, пов'язані в минулому з КДБ, російськими спецслужбами, які робили свою кар'єру на протекції друзів Путіна, його родичів та кумів в Україні, мають бути максимально віддалені від центрів прийняття рішень.

«Бажано – на відстань слідчого ізолятора», – уточнює Віталій Шапран.

Треба пам'ятати, що точку ставить не Зеленський чи його Офіс, не українське суспільство, а суд

Політичний експерт Світлана Кушнір припускає, що вручення підозри Коломойському вкладається в логіку кейсу боротьби з корупцією, на яку Зеленський оголосив щось на кшталт «хрестового» походу.

«Вручення підозри за двома статтями саме від СБУ, а не НАБУ ще може бути свідченням бажання не упускати цю справу представниками Офісу президента, – розмірковує експерт. – А самі статті в суді ще треба довести – що мало місце шахрайство і це особиста (а не колективна) зловмисна діяльність Коломойського. Чи дадуть справі хід – побачимо. Але те, що перед візитом до США (на саміт Генасамблеї ООН) Зеленський має хороші стартові позиції для переговорів з вищим керівництвом країн Заходу – однозначно».

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Світлана Кушнір нагадує, що першими санкції щодо Коломойського запровадили не ми (рішенням РНБО від 2021 року), а Мінфін США – 2019 року. Саме американці стали ініціативним тараном проти персонально Коломойського та його родини.

«Україна лише через якийсь час підтримала рішення, згідно з яким Ізраїль на той час міг би видати Коломойського, що перебуває там, – Штатам. Але Ігор Валерійович вважав за краще терміново повернутися в Україну. І більше її не покидати, – зазначає експерт. – Важко оцінити гаму почуттів ІВК сьогодні, коли йому вручили підозру. У зв'язку з цим згадую велике інтерв'ю Коломойського журналісту Роману Кравцю, яке чотири роки тому підірвало інформпростір. Може ці дії вже є ті самі посадки перших трьох друзів? Коломойського називали хрещеним батьком як акторської, так і політичної кар'єри Зеленського. Цей штамп може піти у небуття, якщо підозрюваний опиниться на лавці підсудних».

До списку олігархів Коломойського так і не внесли, наголосила Світлана Кушнір. Але частина активів, які були в його управлінні, починаючи з 2022 року, держава повернула собі.

«При цьому треба пам'ятати, що точку ставить не Зеленський чи його Офіс, не українське суспільство, а суд. Тож подивимося, як розвиватимуться події далі», – робить висновок експерт.

Ніхто не здатний настільки ефективно послабити державу як державна ж бюрократія

На думку експерта Української фабрики думки Юрія Гаврилечка, президент дуже чуйно реагує на суспільний запит щодо «боротьби з олігархами» – як із особами, які у суспільній свідомості є уособленням та персоніфікацією корупції.

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«Тож на підозри Коломойському я дивлюся саме з цього погляду, – пояснює Юрій Гаврилечко. – Що ж до очищення від тих, хто послаблює Україну зсередини... Почекаємо змін у Кабміні, а також дій, спрямованих на заборону використання бюджетних коштів на закупівлю овочерізок та барабанів під виглядом «обладнання для бомбосховищ», ремонту стадіонів та тенісних кортів за сотні мільйонів гривень, дорожніх розв'язок у тилових регіонах за мільярди тощо».

Ніхто не здатний настільки ефективно послабити державу як державна ж бюрократія, упевнений експерт.

«До речі, посилити державу вона також здатна, – уточнює Юрій Гаврилечко. – Питання лише у векторі докладених зусиль».