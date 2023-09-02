Зеленський у зверненні побіжно згадав про арештованого олігарха Коломойського

«Дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну – кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались»

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 556-го дня війни звернувся до народу. Він привітав три українські міста, що святкуватимуть свій день цієї суботи. Також глава держав побіжно згадав про арешт олігарха Ігоря Коломойського.

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«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

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Цієї суботи три міста відзначають свій день. Міста, без яких не уявити Україну.

Одеса. Наша опора на півдні, на Чорному морі. Місто, яке разом з Україною має та завжди матиме глобальне значення. Порт, від якого залежить життя різних народів – від українського експорту через Велику Одесу. Місто культури, яке вміє бути цікавим для всіх та вміє поважати кожного й кожну.

Ми захистили Одесу від знищення. Бо нічого іншого, крім деградації, російський режим нездатний принести. І ми повернемо Одесі безпеку. Завжди Одеса була такою, що в ній відчуваєш легкість і щастя. Такою Одеса і буде. Вітаю вас із вашим Днем!

Суми. Наш форпост на північному сході. Щороку в другу суботу вересня відзначає свій день. І буде відзначати завжди вільним, завжди українським.

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У цей час – час війни – із Сумщини, на жаль, дуже часто надходять повідомлення про російський терор. Про обстріли, ракети, бомби. Про постійні намагання російських ДРГ зайти в область.

Але, попри все, Сумщина живе. Суми живуть, дають силу всій області. І коли я був у місті, я відчув, що там є віра. Віра, що зло не стане вищим. Віра в людей. Віра в Україну. Віра в те, що ми обов’язково пройдемо цей час. І переможемо. Так буде. Суми, вітаю вас!

І третє місто – Лисичанськ. Місто, яке Україні ще належить повернути разом з усією Луганщиною.

Сьогодні ніхто не назве конкретної дати, коли місто буде знову вільним. Але кожен, хто воює та працює заради України, робить усе можливе, щоб наші міста й села, які зараз в окупації, могли знову відчути нормальне та вільне життя.

Лисичанськ завжди був однією з опор сходу нашої держави, одним із ключових міст. Горде місто! Таким і буде. Місто, яке вміє працювати та по праву пишається своїми результатами. Разом з Україною це все дається. З нашою силою, нашою єдністю та нашим умінням дбати одне про одного – усі міста разом, усі села, усі люди.

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І ще одне, про що варто сказати.

Безумовно, ми захистимо Україну та повернемо свободу всій землі. І кожен із нас відчує, що це буде Україна інших правил. Кордони – ті самі. Демократія – напевно, така ж бурхлива. Свобода – одна з найбільших у Європі, як і завжди.

Але точно без багатолітнього «як завжди» щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон і будь-які правила. І я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну – кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались. Закон повинен працювати. Так є. Так буде.

Слава Україні!»

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва 2 вересня обирав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському – триманні під вартою на 2 місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 млн грн.

У суботу, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Повідомлялося, що триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

Також у вересні 2022 року детективи НАБУ провели обшуки у Коломойського у справі заволодіння майном і коштами «Укрнафти» на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення бізнесмена українського громадянства. Офіційно це наразі не підтверджено.

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7 листопада 2022 року українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія «Укрнафта», співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський.