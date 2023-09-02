Адвокати Коломойського повідомили, чи збирається він вносити заставу

Адвокати стверджують, що судове засідання проходило з низкою порушень і їм не дали достатньо часу для збору матеріалів по справі, тому наразі вони готують апеляцію

Олігарх Ігор Коломойський не планує вносити заставу в 500 мільйонів гривень. Зараз готується апеляція на рішення суду. Про це повідомили адвокати олігарха.

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Під час запитання журналіста про намір Коломойського внести вказану заставу, його адвокати відповіли, що «ніхто не збирається вносити заставу».

Адвокати стверджують, що судове засідання проходило з низкою порушень і їм не дали достатньо часу для збору матеріалів по справі, тому наразі вони готують апеляцію.

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Крім того, вони підкреслюють, що у Коломойського існують є захворювання, про які не було згадано під час розгляду справи в суді. Однак чим саме хворий олігарх не уточнюється.

У суботу, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Нагадаємо, 1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Повідомлялося, що триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

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Зеленський у зверненні побіжно згадав про арештованого олігарха Коломойського.

За рішенням суду, олігарх має провести під арештом два місяці, або ж може вийти під заставу у розмірі 509 млн гривень.