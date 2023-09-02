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Адвокати Коломойського повідомили, чи збирається він вносити заставу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Адвокати Коломойського повідомили, чи збирається він вносити заставу
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському
фото з відкритих джерел

Адвокати стверджують, що судове засідання проходило з низкою порушень і їм не дали достатньо часу для збору матеріалів по справі, тому наразі вони готують апеляцію

Олігарх Ігор Коломойський не планує вносити заставу в 500 мільйонів гривень. Зараз готується апеляція на рішення суду. Про це повідомили адвокати олігарха.

Під час запитання журналіста про намір Коломойського внести вказану заставу, його адвокати відповіли, що «ніхто не збирається вносити заставу».

Адвокати стверджують, що судове засідання  проходило з низкою порушень і їм не дали достатньо часу для збору матеріалів по справі, тому наразі вони готують апеляцію.

Крім того, вони підкреслюють, що у Коломойського існують є захворювання, про які не було згадано під час розгляду справи в суді. Однак чим саме хворий олігарх не уточнюється.

У суботу, 2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Нагадаємо, 1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшук будинку в олігарха Ігоря Коломойського. Повідомлялося, що триває розслідування про махінації в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд грн та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

Зеленський у зверненні побіжно згадав про арештованого олігарха Коломойського. 

За рішенням суду, олігарх має провести під арештом два місяці, або ж може вийти під заставу у розмірі 509 млн гривень.

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Теги: обшук Ігор Коломойський розслідування

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