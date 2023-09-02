Зеленський показав українських воїнів та розповів про контрнаступ (фото)

Глава держави наголосив, що попри зауваження, ЗСУ рухаються вперед

Український контрнаступ триває, воїни рухаються вперед. Про це повідомив президент Володимир Зеленський та опублікував фото військових.

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«Попри все, хоч би що хто казав – уперед. І це найголовніше: ми рухаємося», – підкреслив лідер України.

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Триває 556-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.