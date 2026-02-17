Українські символи часів великої війни, які стали світовими
Насправді таких символів української стійкості набагато більше
Чотири роки повномасштабної війни Росії проти України дали світові чимало символів, які стали синонімом української стійкості і гідності.
Ось щойно «шолом пам’яті» скелетоніста Владислава Гераскевича, виготовлений в пам’ять про загиблих українських спортсменів-олімпійців, став символом болю України за полеглими на цій війні. І цей символ є тепер не лише відомим в Україні, а також і у світі.
«Радіо Свобода» зібрало відомості про п’ять таких символів української стійкості, але насправді їх більше.
«Шолом пам’яті»
Прапороносець команди України на XXV зимових Олімпійських іграх в Італії Владислав Гераскевич на тренувальних заїздах пілотував свої санки в шоломі з фотографіями 22 українських спортсменів, які загинули під час російсько-української війни.
Це не сподобалося Міжнародному олімпійському комітету (МОК) і спортивні функціонери попросили скелетоніста Гераскевича не їздити в цьому шоломі, натомість погодившись, щоб він начепив чорну стрічку під час заїздів.
Але Гераскевич не пристав на цю пропозицію, сказавши: «Я не зраджу вбитих атлетів».
МОК дискваліфікував Гераскевича за відмову не вдягати шолом, хоча він вважався одним з реальних претендентів на медаль, адже на тренувальних заїздах – в «шоломі пам’яті» – посів друге і перше місця.
Вчинок олімпійця Гераскевича збурив хвилю солідарності з ним і з українською боротьбою в час великої війни.
Також крилатою стала і фраза, написана на рукавичці однієї із членкинь української олімпійської команди: «Remembrance is not a violation» («Пам'ять не є порушенням»).
Сам «шолом пам’яті», що став відомим на весь світ, планують виставити на аукціон і виручені кошти спрямувати на допомогу ЗСУ.
Марка з «русскім» кораблем
24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення, російський військовий корабель (крейсер «Москва») атакував острів Зміїний у північно-західній частині Чорного моря.
У відповідь на пропозицію скласти зброю український захисник Зміїного Роман Грибов відповів: «Русский военный корабль, иди нах*й!».
Морський піхотинець Грибов потрапив у полон, але пізніше був обміняний. Держприкордонслужба потім повідомляла, що автором фрази міг бути інший військовослужбовець.
Крейсер «Москва», який був флагманом російського Чорноморського флоту, був потоплений двома українськими ракетами «Нептун» у квітні 2022 року. Зміїний звільнили 30 червня 2022 року.
Оскільки фраза про корабель стала мемом, то її «Укрпошта» – буквально за пару днів до знищення крейсера «Москва» – викарбувала на марці, яка розійшлася миттєво. Причому купляли марку колекціонери з усього світу.
Фраза «Русский военный корабль, иди нах*й!» стала справді крилатою – її часто цитують в соцмережах, в статтях, в розмовах, в промовах... Навіть англійською вона набула світового звучання: «Russian warship, go f*ck yourself!»
Браслет з «Азовсталі»
Оборона Маріуполя та заводу «Азовсталь» тривала 86 днів – з 24 лютого до 20 травня 2022 року, з яких понад 80 днів місто перебувало в повному оточенні. Українські захисники, враховуючи полк «Азов», морпіхів та прикордонників, обороняли металургійний комбінат у повній блокаді, припинивши спротив за наказом командування для збереження життів після виходу останніх бійців.
У пам’ять про цю героїчну оборону восени 2022 року був виготовлений спеціальний браслет «Азовсталь. Символ незламності» – це благодійний проєкт платформи United24 та ювелірного дому SOVA.
Кожен браслет виготовлений зі сталі останньої довоєнної партії «Азовсталі». Вироби виготовлені з листового прокату стану 3600, мають вигравіюваний герб України, коштують 1500 грн, а прибуток іде на закупівлю дронів для ЗСУ.
«Кожен браслет зроблений з 5 грамів тепер уже легендарної сталі. Саме з такої в 1981 році було виготовлено шахту для запуску космічного корабля, у 2012-му – новий саркофаг на ЧАЕС.
У 2022-му листовальцівний цех, в якому багато років виготовляли цю сталь, став одним із місць, де героїчно тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя», – писав український журнал Vogue.ua.
Як написали на одному з інтернет-сайтів: «Браслет став одним із найбільш впізнаваних символів стійкості України у світі, об'єднавши 5 грамів сталі з Маріуполя та віру в перемогу».
Півник з Бородянки
«Півник з Бородянки» – це керамічна статуетка-графин, виготовлена на Васильківському майоліковому заводі під Києвом. Півник став відомим після одного з численних обстрілів селища Бородянки, що на Київщині, на початковій стадії великої війни, коли тривали важкі бої під Києвом.
Кореспондентка «Суспільного» Єлизавета Серватинська навесні 2022 року першою зробила фото зруйнованого помешкання в будинку в Бородянці, де в кадрі помітно одну-єдину вцілілу шафку, а на ній – керамічного півника. Півник, так само, як і шафка, був повністю цілий.
Фото стало вірусним, а шафка з півником стали предметом обговорень та порівнянь зі стійкістю українського народу у російсько-українській війні. Фраза ж «Півник з Бородянки» отримала самостійне життя.
Зараз репліка керамічного Півника з Бородянки користується великою популярністю: статуетки дарують іноземним делегаціям, українським політикам та діячам, купують для себе чи в подарунок близьким людям.
Тепер оригінальні, «бойові» півник та шафка – в Національному музеї Революції гідності, а інші півники з цієї ж серії виробництва стали надзвичайно відомими.
Шабля Мазепи
21 грудня 2024 року в Саудівській Аравії відбувся другий бій (реванш) між українським боксером-супертяжем Олександром Усиком та британським боксером Тайсоном Ф’юрі.
Український боксер після тріумфальної перемоги над суперником підняв над головою так звану шаблю Мазепи. Це викликало справжній сплеск емоцій і в Україні, і в цілому світі, адже бій дивились десятки мільйонів людей на планеті.
Цей жест був надзвичайно символічним і для України, і для Росії, зважаючи на те, як негативно постать гетьмана Івана Мазепи вже понад триста років сприймають у Москві і за наказом царя Петра I російська церква оголосила йому анафему і відлучила від церкви.
Шаблю Гетьмана Івана Мазепи, яку Олександр Усик підняв на рингу в Саудівській Аравії після перемоги, привезли з Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Тарновського. Їй понад 300 років, а приблизна вартість – сотні тисяч євро. Її датують XVII століттям.
Усик в соцмережах тоді написав: «Справжня шабля видатного українського гетьмана Івана Мазепи. Тримати в руках унікальний артефакт, якому понад 300 років, було честю для мене. Століттями Росія паплюжила ім’я гетьмана Мазепи. Тепер воно повертається у світовий медіапростір і отримає визнання, на яке заслуговує. Все тільки починається!».
Коментарі — 0