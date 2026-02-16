Блокування Telegram паралізує армію РФ на фронті?

Уповільнення роботи Telegram у Росії викликало паніку в прокремлівських блогерів і «воєнкорів». У Кремлі заперечують залежність армії від месенджера. Як експерти коментують це рішення на тлі війни РФ проти України?

Уповільнення та можливе блокування месенджера Telegram у Росії викликала гостру критику з боку прихильників війни РФ проти України – Z-блогерів, «воєнкорів», регіональних чиновників і самих російських військових. Вони стверджують, що месенджер став ключовим інструментом зв'язку, управління, логістики на фронті, а також інформаційної війни проти України.

У Кремлі ж вважають, що обмеження роботи Telegram не позначиться на зв'язку російських військових і не ускладнить їхню координацію під час війни з Україною. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, йому важко уявити, що «фронтовий зв'язок забезпечується за допомогою Telegram або якогось месенджера».

Аналітики ж вважають, що справжня мета російської влади – створити умови для поступового витіснення Telegram, як це було з YouTube і WhatsApp, та переведення користувачів у РФ на месенджери під державним контролем, насамперед Max і VK. «Роскомнадзор» 10 лютого офіційно підтвердив, що планує цілеспрямовано уповільнювати роботу месенджера Telegram.

Як організовано зв'язок російської армії під час війни

Офіційно Росія має війська зв'язку з відповідними системами та обладнанням, захищеними каналами зв'язку. Але, як зазначає у розмові з DW військовий експерт Ян Матвєєв, російській владі не вдалося реформувати цю сферу: «Російські війська зв'язку переважно залишаються застарілими. Реформи і перехід на нові комунікаційні системи постійно зривалися через корупцію».

Фактично основним джерелом зв'язку за час повномасштабної війни Росії проти України став Telegram – всередині месенджера створюють закриті чати для бойових задач, про це свідчать дані Z-блогерів і «воєнкорів». Один із співрозмовників DW, який знайомий з організацією російського військового зв'язку на фронті, підтвердив, що через Telegram проходять основні комунікації: «для уточнення службових і бойових задач», а також щоб можна було «зв'язатися з домом». За його словами, в армії продовжують використовувати рації: «Але вони ловлять не всюди».

Як російські війська використовують Telegram на фронті

Telegram залишається ключовим інструментом управління та наведення ударів на фронті, як свідчать публікації у провоєнному російському телеграм-каналі «Архангел Спецназа». Telegram дозволяє скоротити шлях інформації від виявлення цілі до нанесення удару до 1-2 хвилин. Без нього ланцюжок передачі даних розтягується до кількох годин, що робить розвідувальні дані марними, стверджує Z-блогер на цьому каналі.

Інший російський провоєнний телеграм-канал «Як я поїхав на війну. Платон Маматов» навів два приклади використання Telegram на фронті: під час одного з бойових завдань координація атаки зайняла лише 20 хвилин: «Зрозуміли, як до цілі підійти, де гілки, де сітки, де повітря охороняє піхота». В іншому випадку інформація про прорив бронегрупи ЗСУ передавалася в режимі реального часу через відео. «Хто їде, де зупинився, що робить, куди лягають наші прильоти», – стверджує автор цього каналу.

Також месенджер залишається основною платформою оперативного зв'язку між підрозділами. Той самий Z-блогер Платон Маматов пише, що часто в одному й тому ж «секретному чаті» перебувають оператори дронів, розвідники та артилеристи. Через чати передаються розвідувальні дані, координати цілей, інформація про переміщення противника, запити на вогневу підтримку та дані про роботу дронів.

Як ще в РФ використовують Telegram у військових цілях

Telegram широко використовується не лише для бойового управління, а й для координації медиків, евакуаційних груп і швидкої допомоги, зазначають інші Z-канали. За словами провоєнних блогерів, через Telegram передаються екстрені виклики, дані про поранених, маршрути евакуації, медичні документи. Один із авторів пише, що взвод евакуації поранених на передовій практично повністю залежить від Telegram, а його уповільнення паралізує роботу.

Автор провоєнного каналу «Архангел Спецназа» нагадує, що значна частина фінансових зборів для російських військових проходить саме через Telegram: він вважає, що без цього месенджера російська армія не зможе поповнювати свої запаси «мавіками» (квадрокоптери компанії DJI). Крім того, месенджер став ключовим майданчиком для збору коштів на дрони, тепловізори, зв'язок, медицину та транспорт.

За оцінками Z-блогерів, у разі повного блокування обсяг пожертв може скоротитися на 70 – 80%. Вони підкреслюють, що значна частина технічного забезпечення підрозділів закуповується саме за рахунок волонтерських зборів, а не централізованих поставок. Втрата Telegram, за їхніми словами, напряму вдарить по боєздатності армії.

«Поразка в інформаційній війні»

Блогери, які підтримують війну Росії проти України, називають Telegram «головною платформою російськомовного світу». За їхніми даними, близько 42% російськомовних користувачів живуть за межами Росії, і саме через Telegram Москва доносить свою точку зору до аудиторії в Україні, країнах СНД та на Заході.

Багато Z-блогерів кажуть, що їхній вихід із Telegram, як і частини населення Росії, означатиме її поразку в інформаційній війні проти України. «Загалом, це відкотить нас на кілька років назад, приблизно до самого початку війни. Нинішня війна дуже динамічна, і основою цієї динаміки є оперативне реагування на зміну обстановки, тому будь-які затримки негативно впливатимуть на ведення бойових дій», – пише телеграм-канал «Архангел Спецназа».

Водночас провоєнні блогери противляться переходу на «національний месенджер» Max, який перебуває під контролем влади РФ. Вони називають його «сирим» і не готовим до навантажень фронту: він не забезпечує належного рівня стабільності, безпеки та зручності масових комунікацій. Як зазначає один із співрозмовників DW, «Max, на відміну від «Telegram, не ловить сигнал від Starlink (Starlink – супутникова мережа, що надає інтернет-послуги, розроблена американською аерокосмічною компанією SpaceX)».

Термінали Starlink, які використовувала російська армія, були відключені в лютому на прохання української сторони. Насамперед відключили незареєстровані термінали, які російська армія роздобувала нелегальним шляхом або ті, що потрапляли до неї як «трофеї». Засновник SpaceX Ілон Маск написав, що «кроки, яких ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали». Водночас українські військові повідомили, що російська армія все ще може онлайн керувати дронами під час польоту за допомогою Mesh-мереж – мереж дронів, які координуються між собою завдяки встановленим на них модемам.

Як змінюється лінія фронту через блокування Telegram

Усі наявні ресурси зв'язку російських військ зосереджені на забезпеченні штабів, зазначає Матвєєв: «Чим більший штаб, тим більше там зв'язківців. На передовій вони також присутні, але сам зв'язківець не створює нову мережу – він користується тим, що вже є». Відключення супутникових терміналів Starlink у російській армії та розпочате блокування Telegram виявили цю «ахіллесову п'яту»: «Telegram у Росії не заблокований повністю, але існують різні ступені обмежень. З фронту надходять суперечливі сигнали: у когось він працює, як і раніше, а в когось зовсім не працює». З огляду на повідомлення провоєнних блогерів можна зробити висновок, що деякі військові намагаються використовувати мобільний інтернет, дротові системи, створюють Wi-Fi мости, купують супутникові тарілки інших операторів, каже Матвєєв.

На окремих ділянках російські військові досягають менших результатів, водночас ЗСУ почали проводити більше контратак, говорить Матвєєв. Він припускає, що зниження ефективності російської армії може бути пов'язане, зокрема, із проблемами зв'язку. «Цілком ймовірно, що втрата стабільного інтернету також зіграла свою роль. Різке падіння координації неминуче впливає на боєздатність. Але наскільки серйозним буде цей вплив і на який термін – це вже питання для аналізу постфактум», – підсумував він.

