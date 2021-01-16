Поліція почала штрафувати «євробляхерів», отримавши доступ до бази митниці (відео)

Всі випадки штрафування мають ознаки перевищення повноважень

В Україні почали штрафувати власників авто на іноземній реєстрації. Правоохоронці отримали доступ до митних баз, де вони можуть перевірити хто завіз в Україну машину і чи не порушує вона транзитний період.

Як повідомила »Авто Євро Сила» у Facebook відразу кілька випадків зупинки правоохоронцями машин на єврономерах з подальшим виписуванням протоколів на штраф на суму 8500 гривень сталися в Харкові та області.

В кожному випадку поліцейські пояснювали «євробляхерам», що штрафи пов’язані з тим, що «відкрили митну базу».

При цьому керівництво поліції Харкова запевнило, що доступ до митної бази не давали, хоча поліцейські і говорили зворотне.

За словами активістів, всі випадки мають ознаки перевищення повноважень. Вони нагадали, що зараз продовжує діяти меморандум між МВС і «АЕС».

«Всі учасники «АЕС Харків», які зіткнулися або зіткнуться з такими ситуаціями, будуть забезпечені юридичним захистом від незаконних дій, з подальшим розв'язанням питань виписаних постанов», – йдеться в публікації.

Як повідомлялося, «Євробляхерам» розповіли, чи будуть їх зупиняти та штрафувати у новорічні свята.