Журналісти показали, який вигляд зараз має острів Зміїний (фото)

Острів наразі перебуває під контролем українських військових з Інтернаціонального легіону

Вперше від деокупації Зміїного журналісти змогли побувати на звільненому острові. Фото опублікувало «Радіо Свобода».

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На острові ще досі лишається чимало слідів російської окупації – багато знищеної ЗСУ техніки агресора, серед якої системи ППО «Панцир-С1» (щонайменше три одиниці), комплекс ППО «Тор», паливозаправники та боєприпаси.

Зазначається, що острів наразі перебуває під контролем українських військових з Інтернаціонального легіону – зокрема, і росіян, які отримали громадянство України. Район Чорного моря постійно патрулює російська авіація, але до острова не наближається.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ здивували НАТО винахідливістю при атаках Зміїного.

Нагадаємо, ЗСУ деокупували острів Зміїний 30 червня.