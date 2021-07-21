Тюремна корупція України

Тюрьми стали частиною корупційних схем по «розпилюванню» буджета

За логікою речей, в'язниці призначені для того, щоб в них сиділи злодії і корупціонери. Але при бажанні їх цілком можна використовувати і для побудови корупційних схем - як, на жаль, часто і відбувається скрізь, де проводяться закупівлі за бюджетні гроші. І якщо проаналізувати дані системи «Прозорро», за координацією однієї з них цілком може стояти сімейний «клан» високопоставлених чиновників Мін'юсту: заступник міністра Олена Висоцька, що відповідає за сферу відбування покарань та пробації, та її чоловік Юрій Стеценко, який займає посаду начальника Генеральної дирекції Державної кримінально-виконавчої служби (укр. ДКВС).

Олена Висоцька

Юрій Стеценко

Гендирекція ДКВС була створена в 2017 році замість колишнього Управління забезпечення діяльності та розвитку, взявши на себе його функції – в першу чергу, головного замовника товарів, послуг і робіт для ДКВС. 15 грудня 2019 року її очолив Юрій Стеценко, який раніше працював директором ПрАТ «Підводтрубопровід«, що входить в орбіту бізнесу Леоніда Гребінського.

У цій же фірмі у 2004-2006 рр. починала свою кар'єру і його дружина, згодом більше 10 років пропрацювала в структурах Васадзе, в тому числі, юристом і директором з правових питань СК «Гарант-Авто». З вересня 2019го Олена Висоцька очолювала патронатну службу Мін'юсту, що, швидше за все, давало їй можливість взяти участь в працевлаштуванні чоловіка (начальник патронатної служби Мін'юсту, працюючи біля міністра, може брати участь в призначенні нового начальника Гендирекції). А в березні 2020-го вона стала заступником міністра, що дозволило їй прикривати діяльність чоловіка – головного «тюремного завгоспа» країни.Хто привів їх до влади, поки залишається нез'ясованим. Але ось чому вони вибрали саме ДКВС, незабаром стало очевидним. Протягом 2020-2021 рр. Гендирекція ДКВС уклала ряд підрядних договорів на проєктні та будівельні роботи, а також на експертизу будівельної документації. Загальна сума вартості укладених договорів склала 204 110 144,22 гривні (див. таблицю). По жодному з них роботи до цього часу не виконані! Але що ще гірше, в них також простежуються чіткі ознаки корупційних схем.

Цифри взяті з ProZorro у вільному доступі (В таблиці наведені ідентифікатори процедур, в кожній процедурі прикріплені відповідні договори)

Цифри взяті з ProZorro у вільному доступі (В таблиці наведені ідентифікатори процедур, в кожній процедурі прикріплені відповідні договори)

Цифри взяті з ProZorro у вільному доступі (В таблиці наведені ідентифікатори процедур, в кожній процедурі прикріплені відповідні договори)

Цифри взяті з ProZorro у вільному доступі (В таблиці наведені ідентифікатори процедур, в кожній процедурі прикріплені відповідні договори)

Цифри взяті з ProZorro у вільному доступі (В таблиці наведені ідентифікатори процедур, в кожній процедурі прикріплені відповідні договори)

По-перше, 29 052 046 гривень із зазначеної суми було витрачено на оплати договорів, укладених без проведення тендерних процедур. У таблиці ви можете побачити, скільки грошей по кожному з об'єктів було проведено в обхід тендерів. При цьому використовувалася одна з класичних схем, коли тендерну процедуру обходять шляхом укладання додаткового договору з підрядником.

Причому, у двох випадках Гендирекція ДКВС просто перейшла всі межі, тому що вартість додаткового (безтендерного) договору в кілька разів більше основного! Так, тендер на розробку ескізного проєкту реконструкції «Львівської установи виконання покарань (№ 19)» обійшовся бюджету у 2,55 мільйона гривень, а після Гендирекція ДКВС уклала вже без тендера додатковий договір на суму ще 8,55 мільйона гривень (всі дані взяті з системи «Прозорро», яка публікує не тільки тендери, а й договори). Така ж «смілива» схема використовувалася при реконструкції Київського СІЗО, де за допомогою додаткових договорів в обхід тендерів провели понад 10 мільйонів гривень! (Дивіться у Таблиці вище. - Прим. автора).

По-друге, звертає на себе увагу, чиї саме фірми отримували ці підряди. Наприклад, переможцем тендеру на реконструкцію »Вільнянської установи виконання покарань (№11)» стало ТОВ «Будтемп», а його єдиним конкурентом було ТОВ «Артемзбуд». Виявилося, фірма «Будтемп» належить Армену Назаряну, що є помічником «слуги народу» Миколи Галушко – члена Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності. А інший його помічник, Оксана Листопад, як повідомляють ЗМІ, раніше працювала у Відділі фінансово-економічної діяльності ДКВС.

А ось умовний конкурент «Будтемпа», фірма «Артемзбуд«, починаючи з червня 2020 року, стала переможцем шести тендерів, що проводилися Гендирекцією ДКВС – на загальну суму 76,415 мільйона гривень (половина всіх замовлень, отриманих фірмою за час існування).

Таким чином, виходячи з даних системи «Прозорро», сім'я Висоцької-Стеценко показує високі «результати роботи» під час реформи, яку розгорнув Мін'юст.

А варто нагадати, що відомство під керівництвом Дениса Малюськи за неповні два роки запустило систему автоматичного арешту рахунків (за виконавчими вироками), налагодило роботу над системою електронного кримінального провадження (так званий «суд в смартфоні»), удосконалив систему реєстрів. Перемоги України в міжнародних судах, які принесли їй мільярди доларів – це ж теж заслуга Мін'юсту. Реформується і пенітенціарна система України, наповнюючи бюджет грошима від продажу порожніх в'язниць.