Вчені попереджають про небезпеку нового штаму коронавірусу

Південноафриканські вчені намагаються з’ясувати, чи «Омікрон» викликає важче захворювання, ніж інші варіанти

Науковці з ПАР прагнуть відстежити поширення нового варіанту коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19. Цей варіант містить у собі значну кількість мутацій, виявлених раніше в інших варіантів, зокрема «Дельти», і, схоже, швидко поширюється Південною Африкою.

Варіант уперше з’явився у Ботсвані на початку цього місяця. Недавно його виявили також у мандрівника, який прилетів з Південної Африки до Гонконгу. Вчені намагаються зрозуміти властивості цього варіанту. Особливо їх цікавить те, чи здатен він ухилятися від імунних відповідей, які викликають вакцини, і чи призводить він до важчого перебігу хвороби.

«Ми багато чого не розуміємо у цьому варіанті, – каже Річард Лессельс, інфекціоніст з Університету провінції Квазулу-Наталь у Дурбані (ПАР). – Профіль його мутацій попередньо викликає у нас занепокоєння, але щоб зрозуміти його вплив на пандемію, потрібно провести ще багато дослідницької роботи».

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я назвала цей новий штам, який раніше був відомий як B.1.1.529, грецькою літерою «Омікрон». Тепер «Омікрон» разом з «Альфою», «Бетою», «Дельтою» та «Гаммою» поповнив список варіантів коронавірусу, які викликають занепокоєння у ВООЗ.

Дослідники також намагаються визначити здатність цього варіанта до глобального поширення, що може спричинити нові хвилі зараження й погіршити епідеміологічну ситуацію, викликану появою штаму «Дельта».

Науковці виявили B.1.1.529 у Ботсвані. Новий варіант містить понад тридцять змін у спайк-білку SARS-CoV-2, завдяки якому вірус проникає у клітину і який є основою мішенню імунної відповіді. Чимало з цих змін раніше виявили у варіантів «Альфа» і «Дельта». За словами науковців, вони пов’язані з підвищеною заразністю та здатністю обходити блокувальні антитіла.

«Роль багатьох мутацій ще не зрозуміла, але схоже на те, що вони підсилюють здатність вірусу ухилятися від імунного захисту організму», – каже Пенні Мур, вірусолог з Вітватерсрандського університету у Йоганнесбурзі (ПАР). Комп’ютерне моделювання навіть може свідчити, що «Омікрон» може уникати імунітету, який забезпечує інший важливий компонент імунної системи – Т-клітини. Команда Мур сподівається з’ясувати це за два тижні.

Різке зростання кількості заражень цим штамом у провінції Гаутенг, де розташоване найбільше місто Південної Африки Йоганнесбург, також викликає тривогу. За словами Лессельса, в листопаді у цій провінції різко зросла кількість випадків захворювання, особливо серед молоді. Результати геномних досліджень показали, що варіант B.1.1.529 відповідав за усі 77 зразків, зібраних у цій провінції у період з 12 до 20 листопада. Також попередні дані вказують на те, що «Омікрон» міг вийти за межі провінції. «Ми припускаємо, що цей варіант вже може активно поширюватися по усій країні», – каже Лессельс.

Важливе питання полягає у тому, наскільки ефективні вакцини проти цього варіанту. За словами, серед заражених ним є випадки людей, які щепилися найпоширенішими вакцинами, зокрема Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech та Oxford-AstraZeneca. Мандрівник, що приніс цей вірус у Гонконг, за повідомленням новин, був щеплений вакциною Pfizer.

Південноафриканські вчені також намагаються з’ясувати, чи «Омікрон» викликає важче захворювання, ніж інші варіанти. За їхніми словами, загроза, яку несе цей варіант за межами Південної Африки, поки що незрозуміла. Також неясно, чи може цей варіант бути заразнішим, ніж «Дельта». За словами науковців, ще потрібно побачити, чи є у нього конкурентні переваги над іншими штамами і чи збільшуватиметься його поширення.

Ewen Callaway

Heavily mutated Omicron variant puts scientists on alert

Nature, 25/11/2021

Зреферував Є. Л.

Джерело: Zbruc