МЗС назвав сім країн, куди не радить їздити українцям

Штам «Омікрон» знайшли в Південній Африці і пасажирами авіалайнерів він потупово розноситься світом

Штам «Омікрон» знайшли в Південній Африці і пасажирами авіалайнерів він потупово розноситься світом

Сім країн Африки стали небезпечними через новий коронавірус

Міністерство закордонних справ України оприлюднило рекомендації у зв'язку з поширенням у Африці нового виду коронавірусу. Отже, МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве, йдеться у повідомленні на сайті українського дипломатичного відомства.

В МЗС додали, що українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання, бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України.

Також у відомстві рекомендують стежити за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженнями додаткових протиепідемічних заходів.

У посольстві України в ПАР відкрили цілодобову гарячу лінію для надання консульської допомоги: +27 681 987 112. Електронна пошта: [email protected].

Українські громадяни також можуть звернутися за допомогою на гарячу лінію МЗС України: +38 044 238 1657. Електронна пошта: [email protected].

Напередодні було підтверджено перший випадок зараження «Омікроном» на території ЄС – у Бельгії, причому заражений приїхав не з півдня Африки, а з Єгипту.

Можливі випадки зараження «Омікроном» у суботу зафіксовано також у Німеччині та Чехії. Раніше, крім півдня Африки, новий штам виявили також у Гонконзі та Ізраїлі. У Нідерландах у суботу протестували на коронавірус усіх 600 пасажирів рейсів з ПАР, що прибули до країни. Вірус виявили у 61 із них. Поки що неясно, чи йдеться про штам «Омікрон».

За оцінками вірусологів, новий штам має численні мутації, які можуть виявитися заразнішими, ніж відомі досі штами. Перші спостереження за динамікою епідемії в ПАР підтверджують цей висновок. Однак, як заявляє низка фахівців, поки що передчасно говорити про те, що новий штам призводить до важчого перебігу хвороби або здатний обходити захист, який створюють наявні вакцини. Представники компаній-виробників вакцин заявили, що вивчають новий штам і, у разі потреби, у стислий термін зможуть розробити та впровадити нові версії препаратів.

Сьогодні стало відомо, що Японія закриває кордони через «Омікрон».

Тим часом президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса закликав світових лідерів, які обмежили авіасполучення з ПАР через «Омікрон»-штам, скасувати заборони.

Раніше через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки.

Нагадаємо, сьогодні міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону».

Тим часом ВООЗ заявляє, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.

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