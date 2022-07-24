Великобританія: хто стане наступником Бориса Джонсона?

Ексміністр фінансів Ріші Сунак і міністерка закордонних справ Ліз Трасс: у кого більше шансів?

Британський парламент іде на літні канікули, водночас запекла боротьба за статус наступника Бориса Джонсона серед торі виходить на фінішну пряму. Близько 150 тисяч членів партії зможуть проголосувати, але ці внутрішньопартійні вибори не дуже репрезентативні, адже більшість з тих, хто має право голосу це білі чоловіки старше 65 років із заможної південної Англії.

На кампанію залишається небагато часу, а результати будуть оголошені вже 5 вересня. У партії зараз існує запит на діячів, чий стиль відрізняється від усунутого прем'єр-міністра, принаймні в тому, що стосується прозорості та законослухняності. У фаворі жорсткі прихильники Brexit, готові до зниження податків і з хорошим потенціалом для виборів – ті якості, які мав Борис Джонсон. Боротьба запекла, не бракує інтриг та компромату. У протистоянні з політичними опонентами у власному таборі усі методи згодяться.

Ріші Сунак – «зять найбагатшого індуса»

Саме відставка міністра фінансів (канцлера держскарбниці) Ріші Сунака стала причиною падіння прем'єр-міністра Джонсона на початку липня та дала старт до розпуску його кабінету. І це саме те, що зараз працює проти нього – «царевбивців», образно кажучи, зазвичай недолюблюють. Більше того, сентиментальне прощання Джонсона в Палаті громад цього тижня свідчить про те, що, незважаючи на низку скандалів, торі й надалі симпатизують політику з кудлатим світлим волоссям з його невичерпним оптимізмом і запальною риторикою.

З іншого боку, Ріші Сунак виглядає швтдше як традиційний політик, збалансований і відповідальний. Кандидат із заможної родини індійського походження давно поклав око на крісло прем'єра. У будь-якому випадку, коли почалася боротьба за наступника, його кампанія «Ready4Rishi» вже була готовою, і навіть складалося враження, що втілювали її занадто професійно.

42-річний політик заробив свій капітал на фінансовому ринку, він одружений з донькою з родини індійських мільярдерів, за що поза очі в індійській пресі його називають «зятем найбагатшого індуса». В цій родині справді ніколи не виникало проблем з фінансами.

Торі не проти людей забезпечених, але все ж очікують від своїх політиків хоча б удаваної скромності та близькості до народу. А Ріші Сунак часто помиляється: нещодавно, відвідуючи будівельний майданчик він вбрав італійське взуття вартістю понад 500 євро. На весні він позував із орендованим у працівника супермаркету автомобілем для того, щоб розрекламувати знижки уряду на пальне.

Спроби випускника Оксфорда представити себе людиною з народу, яка розуміє, як сильно інфляція та зростання цін на енергоносії б'ють по британських сім'ях, часто закінчуються провалом. І той факт, що його дружина Акшата Мурті, як і багато супербагатіїв, сплачувала в Британії лише частину податків, теж не грає на його користь.

Саме родинні зв'язки стали причиною скандалу в березні, вже після вторгнення російської армії в Україну, коли журналісти Sky News поцікавилися акціями Акшати Мурті в індійській компанії Infosys, яка, серед іншого, веде бізнес в Росії і, за даними медіа, має зв'язки з російським «Альфа-банком». Ріші Сунак виправдовувався, що ніяк не пов'язаний з цією фірмою.

Попри це, Сунак неодноразово наголошував на підтримці України й обіцяв, що у разі обрання свою першу закордонну поїздку здійснить до Києва. Він також хвалив зусилля Бориса Джонсона для допомоги українцям у війні та навіть заприсягся їх «подвоїти» у разі приходу до влади. «Президенте Зеленський, хоробрі громадяни України, не сумнівайтеся, що б не трапилося тут найближчими тижнями, Сполучене Королівство залишиться вашим найсильнішим союзником. Я зміцню нашу політику повної підтримки України, яку так вміло проводить Борис (Джонсон – Ред.)», – сказав він у липні в інтерв'ю газеті The Sun. Разом з тим, раніше Сунак попереджав про економічну ціну підтримки України.

Прихильники Ріші Сунака хвалять його за виважену фіскальну політику. Він заявляє про наміри підтримувати державний борг стабільним і поки не обіцяє жодного зниження податків за відсутності зустрічного фінансування, щоби не накопичувати борги. Однак, враховуючи, що після 12 років політики консерваторів, спрямованої на скорочення державних видатків та дефіцит у фінансуванні Національної системи охорони здоров'я (NHS) – можливостей для подальших заощаджень залишається мало. До того ж, зарплати в державному секторі мають зрости, а рівень інфляції очікується на рівні 11 відсотків. Сунак закликає до обережних підходів у фінансах. Він – кандидат від тих торі, які очікують від своїх політиків технократичної серйозності та навіть певної нудності, що є повною протилежністю яскравій постаті «шоумена» Бориса Джонсона.

Ліз Трасс – рівняння на Маргарет Тетчер

На відміну від свого суперника, міністерка закордонних справ Ліз Трасс залишалася в кабінеті Бориса Джонсона до самого кінця. Прихильники Джонсона серед торі поважають її за те, що вона не зраджувала уряд. 46-річна дипломатка зараз має явне лідерство у внутрішньопартійних опитуваннях. З іншого боку, свої амбіції вона демонструє вже давно. Посприяли цьому і фотосесії, як-от Ліз Трасс у хутряній шапці на Красній площі в Москві або у військових одностроях на танку. Навіть для самих консерваторів її візуальне наближення до Маргарет Тетчер зайшло занадто далеко.

Трасс робить все, щоб заручитися довірою серед низів партії. Вона обіцяє скорочення податків на 30 мільярдів фунтів стерлінгів і стверджує, що це не створить боргів, оскільки стимулюватиме економічне зростання. Це збігається з ідеологією консерваторів, які вважають себе партією, що виступає за низькі податки та мінімальну державну регуляцію. Таким чином Трасс символізує мрії багатьох, хто хоче повернутися до ідеалів правління Маргарет Тетчер. Ліз Трасс – кандидатка від торі-ностальгіків.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Трасс закликала британських добровольців їхати і воювати за демократію. Щоправда після заперечень міністра оборони їй довелося дати «задній хід». Трасс відома як прихильниця жорсткого курсу відносно Росії та обіцяє Україні максимальну підтримку. Водночас вона проти прямого військового втручання Великобританії. «Ми робимо все, що можливе для підтримки України. Ми очолили міжнародну коаліцію із постачання зброї, ми запроваджуємо санкції, але я не підтримую пряме втручання британських військ», – сказала вона у липні в ефірі BBC.

У Ліз Трасс теж є кілька факторів слабкості – в молодості вона була прихильницею Ліберальної партії, а в ході дебатів щодо Brexit виступала за продовження членства у ЄС. Тепер же вона представляє себе як палку прихильницю Brexit, як того вимагає генеральна лінія партії, і говорить, що помилялася раніше.

Однак її опоненти висловлюють сумніви в її компетентності та вказують на промову на партійній конференції 2014 року, в якій Трасс пообіцяла, що під час своєї поїздки до Китаю відкриє там «ринки з продажу свинини», і водночас звинуватила британців у тому, що вони споживають забагато імпортного сиру. Про цю промову згадують тепер з гумором.

Подейкують, що в команді Трасс поза очі її називають «людиною-гранатою». Де б вона не з'являлася там панує хаос, кажуть її опоненти. З іншого боку, прихильники стверджують, що працює вона ефективно та потужно. Тепер вибір за членами Консервативної партії.

Джерело: Deutsche Welle