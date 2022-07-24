  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Росія визнала, що це вона обстріляла одеський порт
рус
    Політика

    Росія визнала, що це вона обстріляла одеський порт

    Росія визнала, що обстріляла &laquo;Калібрами&raquo; пост в Одесі, але тут же придумала &laquo;відмазку&raquo; &ndash; мовляв, поцілили лише у військовий катер - Росія визнала, що це вона обстріляла одеський порт
    Росія визнала, що обстріляла «Калібрами» пост в Одесі, але тут же придумала «відмазку» – мовляв, поцілили лише у військовий катер
    фото з відкритих джерел

    Рашисти традиційно стверджують, що стріляли винятково по військових об’єктах

    Російська влада через добу після ракетного удару по торговому порту в Одесі нарешті визнала, що цей злочин – на її совісті. Але, разом з тим, Кремль спробував викрутитися навіть у цій ситуації.

    Про визнання своєї причетності до обстрілу одеського порту заявила речниця МЗС країни-агресора Марія Захарова.

    Разом з тим, вона запевнила, буцімто російські ракети «Калібр» ударили винятково по військовій інфраструктурі одеського порту.

    Зокрема, Захарова похвалилася «високоточним ударом» по «українському військовому катеру».

    Нагадаємо, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

    Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські загарбники атакували Одеський морський порт і влучили саме туди, де зберігалось зерно.

    Але міністерство оборони Туреччини заявило, буцімто росіяни відхрестилися від удару по одеському порту – мовляв, вони не мають жодного відношення бо цієї атаки і «детально вивчають це питання».

    Теги: МЗС росія окупанти Одеса війна обстріл Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія визнала, що це вона обстріляла одеський порт