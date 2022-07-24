Росія визнала, що це вона обстріляла одеський порт

Росія визнала, що обстріляла «Калібрами» пост в Одесі, але тут же придумала «відмазку» – мовляв, поцілили лише у військовий катер

Рашисти традиційно стверджують, що стріляли винятково по військових об’єктах

Російська влада через добу після ракетного удару по торговому порту в Одесі нарешті визнала, що цей злочин – на її совісті. Але, разом з тим, Кремль спробував викрутитися навіть у цій ситуації.

Про визнання своєї причетності до обстрілу одеського порту заявила речниця МЗС країни-агресора Марія Захарова.

Разом з тим, вона запевнила, буцімто російські ракети «Калібр» ударили винятково по військовій інфраструктурі одеського порту.

Зокрема, Захарова похвалилася «високоточним ударом» по «українському військовому катеру».

Нагадаємо, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські загарбники атакували Одеський морський порт і влучили саме туди, де зберігалось зерно.

Але міністерство оборони Туреччини заявило, буцімто росіяни відхрестилися від удару по одеському порту – мовляв, вони не мають жодного відношення бо цієї атаки і «детально вивчають це питання».