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«Це просто анекдот». У Росії намагаються створити державний VPN для обходу власних блокувань

Радіо Свобода
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Радіо Свобода
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«Це просто анекдот». У Росії намагаються створити державний VPN для обходу власних блокувань
Росіяни дедалі частіше користуються комерційними VPN-сервісами для доступу до нецензурованих новин та інформації
фото: Reuters

Влада намагається повністю замінити Telegram

З початку повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року російська влада накинула завісу цензури – як явної, так і прихованої – на новини, інакомислення та дискусії про війну, не кажучи вже про політику президента Володимира Путіна.

У відповідь росіяни почали масово використовувати VPN – онлайн-інструменти, які приховують місцезнаходження користувача та дозволяють читати нецензуровані новини без втручання держави.

Це не подобається російським регуляторам, а тим більше потужним спецслужбам країни. Посадовці намагалися обмежити або навіть криміналізувати використання VPN.

«Роскомнадзор» – відомство, яке очолює більшість кремлівських зусиль із посилення контролю над російським сегментом інтернету, нібито запропонувало власне нестандартне рішення проблеми: державний VPN.

«Ця новина, безумовно, викликає подив.. Державний VPN, створений для обходу обмежень, які сама ж держава й запровадила, виглядає нелогічно», – сказала Наталія Ковальова, дослідниця програми з Росії та Євразії лондонського аналітичного центру Chatham House.

«Я не можу оцінити технічну здійсненність цієї пропозиції, але ставлюся до цієї ідеї доволі скептично», – додала вона.

І Ковальова не єдина, хто так вважає.

«Це просто анекдот: спочатку ви все блокуєте, а потім створюєте державний VPN, щоб обходити власні блокування», – написав у Telegram журналіст Дмитро Колезєв, який перебуває в еміграції та був заочно засуджений за «дискредитацію російської армії».

«До того ж це, мабуть, дуже дорого! Як то кажуть, вері гуд бізнес», – додав він.

«Безпорадна і нездійсненна»

Інформація про цю ідею просочилася до онлайн-видання The Bell невдовзі після того, як «Роскомнадзор» представив її на зустрічі 8 червня, в якій, за повідомленнями, брали участь керівники деяких найбільших російських технологічних компаній.

За даними The Bell, заступник керівника «Роскомнадзору» Олег Терляков заявив, що державний VPN рекомендуватимуть ІТ-розробникам і програмістам, «яким це справді потрібно» для доступу до ресурсів за межами Росії. Відомство також допомагатиме вирішувати проблеми, з якими можуть зіткнутися російські ІТ-компанії під час використання державного VPN, зокрема щодо доступу до іноземних онлайн-інструментів.

За даними The Bell, представники ІТ-галузі, серед яких були такі великі компанії, як Yandex, VK, InfoWatch і Positive Technologies, сприйняли пропозицію без особливого ентузіазму. Дехто висловив занепокоєння через можливість опинитися відрізаними від ресурсів за рішенням регулятора.

Публічного підтвердження цієї інформації не було.

«Роскомнадзор» не відповів на запит про коментар.

Водночас Ігор Ашманов, відомий російський підприємець у сфері технологій, одружений з однією з найвідоміших представниць російської ІТ-галузі Наталією Касперською, опублікував у своєму особистому блозі допис, у якому назвав цю ідею «безпорадною та технічно нездійсненною».

Згодом цей допис був видалений. Зв'язатися з Ашмановим для отримання коментаря одразу не вдалося.

«Суверенний інтернет»

Протягом майже двох десятиліть російська влада намагалася взяти під контроль вільний російський сегмент інтернету, використовуючи поєднання законодавчих обмежень, технічних засобів, тиску на користувачів і примусової консолідації галузі.

Метою було створення «суверенного інтернету», який перебував би під пильним контролем держави.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну ці зусилля набули нового імпульсу, оскільки влада прагнула обмежити поширення інформації про воєнні злочини, зростання втрат або просто невтішні результати російської армії на полі бою.

Останніми роками Україна значно розширила свої можливості використання безпілотників, частково застосовуючи російські мобільні мережі для наведення зброї на цілі.

Щоб ускладнити такі атаки, російська влада почала відключати мобільний інтернет – спочатку в прикордонних регіонах, а останнім часом навіть у Москві. Цей крок виявився вкрай непопулярним серед жителів столиці, які звикли постійно бути онлайн.

Останніми місяцями також суттєво обмежили швидкість роботи Telegram – одного з найпопулярніших месенджерів у країні. За повідомленнями, це було зроблено на вимогу Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Проблема з Telegram – застосунком, створеним російським підприємцем Павлом Дуровим, який нині живе в Європі, – особливо гостро позначається як на звичайних росіянах і технологічній галузі, так і на політичній еліті Кремля.

Як раніше повідомляло видання The Bell, Путін уповноважив Другу службу ФСБ, відому насамперед стеженням за покійним опозиційним політиком Олексієм Навальним, займатися як уповільненням інтернету, так і обмеженням роботи Telegram.

Втім, у впливовій Адміністрації президента це створило проблеми. Саме її чиновники відповідають за функціонування жорстко контрольованої політичної системи, а Telegram є важливим інструментом комунікації для них.

Влада також намагається повністю замінити Telegram, підтримуючи російський месенджер Max і активно його просуваючи.

Однак, судячи з усього, росіяни користуються ним без особливого ентузіазму.

«Просто вимкнути неможливо»

За даними The Bell, приводом для зустрічі між «Роскомнадзором» та лідерами галузі стало питання доступу до онлайн-платформ, які використовують розробники програмного забезпечення по всьому світу для створення та управління кодом і програмістськими проєктами, як-от GitHub.

У межах західних санкцій, запроваджених через вторгнення Росії в Україну, доступ російських розробників до таких платформ був обмежений, тому вони почали активно користуватися комерційними VPN-сервісами.

Уповільнення роботи VPN або навіть криміналізація їх використання можуть фактично знищити російську ІТ-галузь. Перехід виключно на державний VPN може мати аналогічні наслідки.

«Росія все ще дуже тісно пов’язана з інфраструктурою глобального інтернету, і просто вимкнути все неможливо», – сказала Олена Єпіфанова, наукова співробітниця та експертка з цифрової безпеки в Німецькій раді з міжнародних відносин.

«Мета полягає в тому, щоб закрити майже все, залишивши людям лише кілька сайтів або месенджерів для спілкування й читання новин або так званих новин», – додала вона.

Але для розробників і програмістів «йдеться про природу інтернету, про код, який не знає кордонів, про співпрацю, про пошук рішень закритих проблем у програмному забезпеченні».

«Росія певною мірою вже створила власний суверенний інтернет, – сказала Єпіфанова. – Держава вирішила: повна цензура, повне стеження, повний державний контроль; вони пішли на це повністю. Але тоді не може бути національної ІТ-галузі».

Майк Екел, «Радіо Свобода»

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Джерело
Теги: росія путін цензура росіяни інтернет Telegram

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