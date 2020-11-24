Які заходи найефективніше стримують Covid-19?

Вірус SARS-CoV-2 відносно новий, але наука значно розширила наші знання про те, як ефективно запобігати поширенню цієї смертельно небезпечної недуги

Дослідники з Університету Саймона Фрезера (провінція Британська Колумбія, Канада) Пол Таппер та Керолайн Колейн створили математичну модель, з якої випливає, що соціальне дистанціювання завжди запобігає поширенню COVID-19, тоді як ефективність «соціальних бульбашок» [підтримка соціальних контактів лишень з вузькою групою людей за взаємною домовленістю, – прим. перекл.] та масок залежить від обставин.

За допомогою комп'ютерної симуляції дослідники протестували ефективність основних заходів стримування COVID-19, зокрема соціального дистанціювання, носіння масок та «соціальних булибашок», у найпоширеніших життєвих ситуаціях. Стаття з описок дослідження опублікована 19 листопада у журналі PNAS.

У своїй статті Таппер та Колейн запровадили поняття «події R», або очікуваної кількості заражень від одного носія SARS-CoV-2 у певній ситуації. Це може бути, наприклад, поїздка в громадському транспорті, проведення часу в барі чи нічному клубі, шопінг, обід в ресторані тощо. Кожну з цих ситуацій характеризує низка параметрів, таких як інтенсивність, тривалість та близькість міжособистісних контактів. Комп’ютерна симуляція дозволила обчислити ймовірність «події R» для різних комбінацій цих параметрів, що відповідають реальним життєвим ситуаціях.

За підсумками проведеного аналізу події поділили на дві категорії – «насичені» (saturating) з високим ступенем поширення інфекції та «лінійні» (linear) з низьким. До першої категорії віднесли, зокрема, посиденьки в барах, відвідування вечірок, а також роботу в тісних і погано провітрюваних приміщеннях. До другої – поїздки громадським транспортом (за умови носіння масок), обіди в ресторанах та участь у вуличних подіях (якщо учасники цих подій в масках і дотримуються соціальної дистанції).

Таппер та Колейн довели, що соціальна дистанція стримує поширення вірусу у всіх без винятку подіях, тоді як ефективність, скажімо, «соціальних бульбашок» залежить від ймовірності передачі коронавірусу. Якщо ця ймовірність висока, зокрема в барах та нічних клубах, «соціальні бульбашки» справді допомагають. Але їхня дієвість зменшується в умовах «лінійних» ситуацій, таких як подорожі громадським транспортом, участь в спортивних заходах під відкритим небом чи робота в офісах, в яких працівники відділені одне від одного окремими боксами.

Дослідники також вказують, що маски менше ефективні у «насичених» ситуаціях (вечірки, хоровий спів, кухні ресторанів, нічні клуби, бари, тісні офіси тощо), адже хоча вони й зменшують ймовірність передачі вірусу майже вдвічі, цього однакого недостатньо, щоб запобігти лавиноподібній передачі інфекції.

Вірус SARS-CoV-2 відносно новий, але наука значно розширила наші знання про те, як ефективно запобігати поширенню цієї смертельно небезпечної недуги. Утім, багато речей ще досі потребують ґрунтовнішого розуміння, і математичне моделювання поширення вірусу – якраз одна із них.

Researchers examine which approaches are most effective at reducing COVID-19 spread

Science Daily, 20/11/2020

Зреферував Є. Л.





Джерело: Zbruc