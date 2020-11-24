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    МОЗ назвав регіони з найгіршою епідситуацією через коронавірус

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    Швидкість поширення Covid-19 не дозволяє послаблювати карантин в усіх областях України та у місті Києві - МОЗ назвав регіони з найгіршою епідситуацією через коронавірус
    Швидкість поширення Covid-19 не дозволяє послаблювати карантин в усіх областях України та у місті Києві

    Найвищий показник захворюваності на 100 тис. населення: у Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях

    В Україні станом на 24 листопада найгірша епідеміологічна ситуація через коронавірус на Сумщині, Черкащині та Буковині. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    «Найвищий показник захворюваності на 100 тис. населення: у Сумській області – 808,9 (+), у Черкаській області – 684,1 (+) та у Чернівецькій області – 653,0 (-). Найнижчий: у Кіровоградській області – 134,8 (+), у Луганській області - 160,0 (-) і у Вінницькій області – 187,9 (-)», ─ йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що швидкість поширення Covid-19 не дозволяє послаблювати карантин в усіх областях України та у місті Києві.

    Зокрема, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 23 листопада в Україні виявили 12 287 нових хворих на коронавірус. Захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників. Через хворобу за добу померли 188 людей, попередньої доби (124) пацієнтів, а одужали – 8 298 особи (4143). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 647 976 осіб, одужало – 299 358 осіб, летальних випадків – 11 263. проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ карантин населення коронавірус
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