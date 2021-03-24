Журналістку Watchers.Media не пустили на засідання Печерського райсуду

«Необгрунтований законом недопуск журналістів на судове засідання має ознаки перешкоджання професійній діяльності»

Журналістку медійного проєкту Watchers.Media Аліну Кондратенко не пустили 23 березня на засідання Печерського районного суду міста Києва щодо обрання запобіжного заходу ветерану Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (Сорду) за події на акції під Офісом президента.

Про це Аліна Кондратенко повідомила ІМІ.

За її словами, судовий охоронець не пропустив її, зазначивши, що її немає у списку журналістів. Хоча, зазначила Аліна, вона заздалегідь надіслала до суду клопотання про можливість бути присутньою на засіданні.

«Вчора я приїхала в суд о 12:50 (засідання було призначено на 13:20). Ще зранку, о 9:52, я скерувала на електронну адресу суду клопотання про можливість бути присутньою на слуханні. Суд встановив у зв’язку з карантином свої вимоги щодо таких клопотань. У черзі вже були журналісти. Коли я підійшла до судового охоронця і надала прес-карту, він заявив, що мене у якомусь списку немає», – розповіла Кондратенко.

Аліні вдалося сфотографувати список журналістів, у якому вона побачила, що її прізвище з нього викреслено. На запитання, хто викреслив її прізвище, судові охоронці не відповіли.

«Я виявила, що моє прізвище в тому списку викреслено. Запитала судового охоронця, за якими критеріями і хто вносив журналістів у списки і викреслював мене звідти. Судовий охоронець листочок з прізвищами сховав», – розповіла журналістка.

Речник суду Віталій Чергавий пояснив їй, що кого у списку немає, не допущені у зв'язку з карантином.

«Я подзвонила до речника Печерського суду, він заявив, що таким було рішення судді Олексія Соколова щодо допуску певного числа журналістів. На питання про те, яким критеріями керувався суд, вирішуючи, кого допустити із журналістів, а кого - ні, не відповів. Речник суду сказав, що всі, кого у списку немає - до засідання не допущені у зв’язку з карантином», - розповіла журналістка.

Також вона додала, що речник так і не спустився до журналістів дати коментар офіційно на камери. За її словами, на засідання суду не пропустили також журналістів Радіо Свобода та 5 каналу.

ІМІ звернувся по коментар до Печерського райсуду м.Києва щодо недопуску журналістки на засідання суду. В загальній канцелярії суду ІМІ порадили слати офіційний запит чи сконтактувати з прес-секретарем суду Віталієм Чергавим.

У телефонній розмові Віталій Чергавий також порадив ІМІ писати письмовий запит, щоб отримати коментар щодо недопуску журналістки на засідання суду.

«Давайте, щоб не бути голослівним, тому що я вчора тривалий час спілкувався з нею (Аліною Кондратенко - ред.), і з її керівництвом. Свої пояснення надав, вони могли пояснити вам позицію суду. Щоб у нас не було непорозумінь, давайте ми зробимо наступним чином - надішліть нам просто-напросто письмовий запит і ми надамо повністю обгрунтування, позицію і що відбулося вчора, і як ми це бачимо. Щоб у нас було дві позиції, щоб ми змогли порівняти її і зрозуміти чому відбулося саме так, як відбулося», - сказав речник суду.

Однією з причин, чому ІМІ повинне надіслати запит для отримання коментаря, речник назвав необхідність «перевірити, чи ви дійсно відноситесь до правозахисної організації, ваші повноваження». «По-перше, я зрозумію, просто-напросто, хто ви що ви, в тому сенсі перевірити, що ви дійсно відноситесь до правозахисної організації, ваші повноваження. Щоб можна було нормально вести діалог. До мене, зазвичай, на цей номер телефону телефонують журналісти. Зараз мені телефонують з правозахисної організації і просять надати пояснення. По великому рахунку я вам давати пояснення по телефону не повинен, тому що я не знаю, хто ви. Зрозумійте мене вірно. Я готовий до конструктивного діалогу, в будь-якому випадку ми відреагуємо на це звернення», - сказав Чергавий.

Також речник розповів, що він спілкувався з журналісткою та її керівництвом щодо недопуску, але «мені сказали, що всі наші накази в суді вони є протизаконними, тому я повинен пустити журналіста».

«Питання щодо недопуску журналістів я не вирішую, вирішує безпосередньо суддя. Відповідно він прийняв таке рішення і все», – сказав речник.

На уточнення ІМІ, чи дійсно суддя прийняв таке рішення про недопуск, Віталій Чергавий відповів: «Він не прийняв рішення недопуску. Було відповідне звернення, звернення, скажімо так, оформлене певним чином, яке не дозволяло зробити висновки про можливість допуску журналіста до зали судових засідань».

Крім того, речник сказав не брати його відповіді до новини, оскільки вони будуть вирвані з контексту: «Мої відповіді брати до новини немає сенсу, бо вони вирвані з контексту».

Юрист ІМІ Алі Сафаров зазначив, що не обгрунтований законом недопуск журналістів на судове засідання має ознаки перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

Він нагадав, що будь-яка особа має право відвідувати відкриті судові засідання, бо гласність судового процесу закріплена як в Законі України «Про судоустрій і статус суддів», так і у відповідних процесуальних кодексах.

При цьому юрист зауважив, що суддя може обмежити допуск особи в конкретне судове засідання лише у випадку, якщо участь в судовому засіданні становитиме загрозу життю чи здоров’ю особи. Всі інші випадки обмеження гласності судового процесу, за словами Алі Сафарова, можуть тягнути за собою дисциплінарну відповідальність судді відповідно до статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

«Журналісти мають додаткові права на відвідування судових засідань - через виконання своїх професійних обов’язків та відповідно до Закону України «Про інформацію», інших законів України. Не обгрунтований законом недопуск журналістів на судове засідання має ознаки перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, що є кримінальним правопорушенням, передбаченим статтею 171 Кримінального кодексу України. Сумно і дивно також, що представник суду не зміг відповісти на просте питання: які законні підстави були для недопуску журналіста в залу судового засідання?», – зазначив юрист.

Нагадаємо, матеріал ІМІ «Гласність судового процесу vs карантин – правовий аналіз» можна прочитати тут.

Джерело: imi.org.ua