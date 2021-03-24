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    Одеські підприємці мітингують проти карантинних обмежень

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    Організаторами акції виступила Одеська обласна асоціація роботодавців Півдня України - Одеські підприємці мітингують проти карантинних обмежень
    Організаторами акції виступила Одеська обласна асоціація роботодавців Півдня України
    фото: Суспільне

    Учасники акції також вимагають ініціювати засідання виконавчого комітету та вирішити питання з приводу звільнення від орендних платежів непродуктових ринків

    В Одесі підприємці вийшли на акцію протесту до будівлі обласної державної адміністрації. Люди вимагають компенсацій та звільнення від сплати оренди на час карантинних обмежень, повідомляє «Суспільне».

    Організаторами акції виступила Одеська обласна асоціація роботодавців Півдня України.

    Один із учасників Костянтин Ковтаненко розповів, що прийшов на мітинг, бо виступає проти введення «червоної» зони, оскільки через локдаун у 2020 році йому довелося закрити свій магазин.

    «Ті 8 тисяч гривень, які ми отримували, – як мертвому припарка. Якщо ви розумієте рівень цін на оренду магазинів, видаткову частину, зарплату, закупівлю, то це просто копійки», – поділився учасник акції.

    Учасники акції також вимагають ініціювати засідання виконавчого комітету та вирішити питання з приводу звільнення від орендних платежів непродуктових ринків або часткового звільнення ринків змішаного типу.

    Нагадаємо, з 23 березня Одеська область потрапила до «червоної» зони карантинних обмежень. За даними МОЗ, відсоток госпіталізації хворих на Covid-19 в Одеській області складає 67,9%, що перевищує встановлену норму (менш як 60% на 100 тисяч).

    Теги: Одеса акція бізнес карантин коронавірус
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