США ввели нові санкції проти компаній, пов’язаних із «Вагнером»
Під економічні обмеження потрапив, зокрема, росіянин Андрій Іванов, що обіймає керівну посаду у ПВК «Вагнер»
Сполучені Штати розширили санкційний список. Сьогодні до нього ввійшли ще чотири юридичні й одна фізична особа, причетні до діяльності приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомила пресслужба міністерства фінансів США.
До санкційного списку ввійшли такі компанії:
- Midas Ressources SARLU, що базується в Центрально-Африканській Республіці. Бізнес відіграє ключову роль в операціях «вагнерівців» у ЦАР та за межами країни;
- Diamville SAU, що базується в Центрально-Африканській Республіці. Фірма займається закупівлею золота та діамантів і контролюється ватажком групи «Вагнер» Євгеном Пригожиним;
- Industrial Resources General Trading – торгова компанія з ОАЕ, що надавала фінансову підтримку Пригожину через зв'язки з компанією Diamville SAU;
- російське товариство з обмеженою відповідальністю «ДМ» – фігурувало у схемі продажу золота з вищезазначеними компаніями.
Під економічні обмеження США також потрапив росіянин Андрій Іванов, який обіймає керівну посаду у ПВК «Вагнер». Він тісно співпрацював із Пригожиним та високопосадовцями уряду Малі щодо угод зі зброєю, гірничодобувної промисловості та іншої діяльності найманців у Малі.
Нагадаємо, державний департамент Сполучених Штатів відкладав заплановане введення санкцій проти «золотого бізнесу» ПВК «Вагнер» в Африці через побоювання опинитися на боці Путіна.
Як повідомлялося, 23 червня власник ПВК Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь».
Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ вже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».
За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.
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