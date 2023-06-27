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США ввели нові санкції проти компаній, пов’язаних із «Вагнером»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США ввели нові санкції проти компаній, пов’язаних із «Вагнером»
США запровадили нові економічні обмеження проти пов'язаних із групою «Вагнер»
колаж: stopcor.org

Під економічні обмеження потрапив, зокрема, росіянин Андрій Іванов, що обіймає керівну посаду у ПВК «Вагнер»

Сполучені Штати розширили санкційний список. Сьогодні до нього ввійшли ще чотири юридичні й одна фізична особа, причетні до діяльності приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомила пресслужба міністерства фінансів США.

До санкційного списку ввійшли такі компанії:

  • Midas Ressources SARLU, що базується в Центрально-Африканській Республіці. Бізнес відіграє ключову роль в операціях «вагнерівців» у ЦАР та за межами країни;
  • Diamville SAU, що базується в Центрально-Африканській Республіці. Фірма займається закупівлею золота та діамантів і контролюється ватажком групи «Вагнер» Євгеном Пригожиним;
  • Industrial Resources General Trading – торгова компанія з ОАЕ, що надавала фінансову підтримку Пригожину через зв'язки з компанією Diamville SAU;
  • російське товариство з обмеженою відповідальністю «ДМ» – фігурувало у схемі продажу золота з вищезазначеними компаніями.

Під економічні обмеження США також потрапив росіянин Андрій Іванов, який обіймає керівну посаду у ПВК «Вагнер». Він тісно співпрацював із Пригожиним та високопосадовцями уряду Малі щодо угод зі зброєю, гірничодобувної промисловості та іншої діяльності найманців у Малі. 

Нагадаємо, державний департамент Сполучених Штатів відкладав заплановане введення санкцій проти «золотого бізнесу» ПВК «Вагнер» в Африці через побоювання опинитися на боці Путіна.

Як повідомлялося, 23 червня власник ПВК Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». 

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ вже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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Теги: США санкції ПВК «Вагнер»

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