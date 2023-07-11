​ВАКС конфіскував київські квартири дизайнера-рашиста Лєбєдєва

Суд задовольнив позов про стягнення активів від Міністерства юстиції

Вищий антикорупційний суд конфіскував квартири в центрі Києва, які належали дизайнеру-пропагандисту РФ Артємію Лєбєдєву. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Суд задовольнив позов про стягнення активів від Міністерства юстиції.

Одна квартира площею 138 кв м, стягнута на користь держави, знаходиться на Ярославовому Валу, а друга в 193 кв м на Саксаганського. Перша квартира належить безпосередньо Лебедєву, іншу він переписав на свого друга за декілька місяців до початку повномасштабної війни.

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ЦПК нагадує, що Артємій Лєбєдєв публічно поширює антиукраїнську пропаганду і відвідує окуповані території. До санкційного списку його внесли в січні 2023 року.

Хто такий Артемій Лєбєдєв

Лєбєдєв відомий в Росії та пострадянських країнах дизайнер. Його діяльність пов'язана і з Україною. В Києві у Лєбєдєва є власна дизайнерська студія. Зокрема, студія Лєбєдєва розробила логотип міста Одеса, а також дизайн столичного торгового центру Ocean Plaza.

У 2017 році Лєбєдєв отримав п'ятирічну заборону на в'їзд в Україну після того, як незаконно відвідав окуповану Росією територію Луганської області. Лєбєдєв двічі намагався оскаржити заборону, але йому відмовляли, пояснюючи рішення його антиукраїнською позицією та підтримкою ідеології «русского мира».

Лєбєдєв на своїх сторінках у соцмережах критикував Революцію Гідності в Україні, а також підтримував російську окупацію Криму. Як заявляв дизайнер, перебування Криму в складі України було «історичним непорозумінням».

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