РФ в обхід санкцій купує снайперські набої американського виробництва – Politico

Російська «Промтехнологія» відмовилася коментувати митні декларації на імпорт боєприпасів

Поставки летального та нелетального військового обладнання західного виробництва все ще надходять до Росії, незважаючи на запровадження Заходом безпрецедентних санкцій у відповідь на вторгнення в Україну минулого року. Про це пише видання Politico.

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Зазначається, що московська компанія «Промтехнологія», яка виробляє гвинтівки Orsis T-5000, та інша російська фірма «Тетіс», будучи під санкціями, придбали сотні тисяч патронів, виготовлених американською компанією Hornady. Зокрема набої засвітились у відеоролику вагнерівців, де снайпер хвалить гвинтівку Orsis T-5000 та зазначає, що вона використовує західні боєприпаси 338 калібру. А їхні поставки журналістам вдалось довести і документально.

«Інформація про закупівлю такого обладнання ховається на виду: деталі угод – імпортери, постачальники та описи товарів – може знайти в Інтернеті будь-хто, хто має доступ до російського Інтернету та розуміє міжнародні коди митної класифікації», – вказує видання.

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Так, у «декларації про відповідність», поданій до російського державного реєстру від 12 серпня 2022 року, «Промтехнологія» заявила, що планує отримати партію зі 102 200 свинцевих куль Hornady для складання «мисливських патронів», які використовуються в «цивільній нарізній зброї». Технічні характеристики – кулі калібру 338 Lapua Magnum вагою 285 гран – відповідають характеристикам продукту в каталозі Hornady.

Друга декларація з тією ж датою стосується партії «гільз без кришки для збирання патронів для цивільної вогнепальної зброї», виготовлених Hornady з тією самою специфікацією 338 Lapua Magnum.

Однак опис вводить в оману: 338 Lapua Magnum не є «мисливським патроном» – це потужний далекобійний снаряд, розроблений західними військовими у 1980-х роках, який використовували снайпери в Іраку та Афганістані, зазначає видання.

Російська «Промтехнологія» відмовилася коментувати митні декларації на імпорт боєприпасів, зазначивши, що не має відносин із Hornady, та має потужності для виробництва власних боєприпасів. У коментарі Politico компанія також повідомила, що гвинтівка Orsis і боєприпаси, які виробляє компанія, призначені для «мисливських і спортивних» цілей і є у вільному доступі на цивільному ринку.

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І компанія, і її генеральний директор Олександр Зінов’єв знаходяться під санкціями України, яка посилається на докази, що гвинтівки Orsis «використовувалися в російських військових операціях на сході України». «Промтехнологія» також знаходяться в центрі уваги Вашингтона, де обіцяють перевірити можливе ухиляння від санкцій.

Видання зазначає, що опис боєприпасів військового класу як мисливських або спортивних, як це робиться в документах, вказує на завуальований намір уникнути цілеспрямованих санкцій, спрямованих на те, щоб позбавити російську армію засобів для ведення війни, зазначає науковий співробітник британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, аналітик з питань оборони Марія Шагіна.

Іншим російським покупцем боєприпасів Hornady є компанія під назвою Tetis, яка оприлюднила дві поставки з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Остання була у квітні на понад 300 000 «одиниць», що включають широкий спектр продукції, наявної в каталозі Hornady.

Основні власники Tetis Олександр Левандовський і Сергій Сенченко, яким належить по 41,1% акцій, пов'язані з російськими військовими. Обидва раніше були внесені до списку акціонерів іншої компанії під назвою Kampo, яка, згідно з документацією, має ліцензії на виробництво зброї та військової техніки та веде справи з Міністерством оборони та Спеціальним льотним загоном, який керує президентським літаком Путіна.

Хоча Tetis не пропонує на своєму веб-сайті боєприпаси Hornady, він рекламує себе як міжнародний дистриб’ютор RCBS, американського виробника обладнання для перезарядки. Воно використовується для збирання гільз, капсул та снарядів у патрони.

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До слова, раніше повідомлялося, що Польща вимагає посилення санкцій проти Росії і Білорусі.