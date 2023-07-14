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Парламент пропонує ввести санкції проти спортивних чиновників РФ та Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Парламент пропонує ввести санкції проти спортивних чиновників РФ та Білорусі
До списку, запропонованого парламентом, ввійшли найвищі спортивні чиновники РФ та Білорусі, а також очільники спортивних організацій, об'єднань та футбольних клубів
фото з відкритих джерел

Проєкт постанови підтримали 270 народних депутатів

Депутати Верховної Ради закликали Раду нацбезпеки та оборони ввести санкції проти представників спорту Росії та Білорусі. До списку потрапили 36 осіб. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Відповідний проєкт постанови №9408 підтримали 270 народних депутатів на засідання у п'ятницю, 14 липня. Парламентарі пропонують РНБО ввести санкції проти представників спортивних організацій Російської Федерації та Білорусі.

Санкції передбачають:

  • блокування активів;
  • обмеження торгівельних операцій;
  • заборону приватизації оренди державного майна;
  • заборону передання технологій;
  • анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питання укладання договорів чи угод, позбавлення державних нагород тощо.

Також Рада заклика РНБО звернутися до Європейського союзу, США, Канади, Австралії, Японії та інших держав щодо введення санкцій проти росіян та білорусів.

Зазначимо, що до списку, запропонованого парламентом, ввійшли найвищі спортивні чиновники РФ та Білорусі, а також очільники спортивних організацій, об'єднань та футбольних клубів.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні низка спортивних організацій виключили зі складу або заборонили російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях. Також така заборона стосувалася і атлетів з Білорусі, яка допомагає Росії у війні проти України.

До відома, Міжнародна федерація бодібілдингу та фітнесу (IFBB) допустила російських і білоруських спортсменів до турнірів.

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Теги: санкції Ярослав Железняк спорт російські спортсмени

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