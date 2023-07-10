Австрійська компанія купуватиме російський газ до 2040 року – Financial Times

Австрія продовжить імпорт російського газу попри наявність альтернатив

Австрійська група енергокомпаній ОMV продовжить закуповувати більшу частину газу в Росії через підписаний контракт із компанією «Газпром» до 2040 року. Про це в інтерв’ю Financial Times заявив гендиректор ОMV Альфред Штерн.

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«Поки «Газпром» постачатиме, ми будемо продовжувати брати ці обсяги у «Газпрому«», – сказав він.

За словами Штерна, через 18 місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну його компанія не планує виходити з довгострокового контракту щодо постачання газу від російського Газпрому, який вона підписала в 2018 році і який діятиме ще до 2040 року.

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Він також відмовився напряму критикувати сам контракт та охарактеризував його як заснований на «стандартних ринкових умовах».

«У цьому немає нічого дивного», – додав Штерн.

Штерн також звернув увагу на те, що OMV нещодавно схвалила виділення 2 мільярдів євро для запуску виробництва з газового родовища Neptun Deep у Чорному морі до 2027 року в рамках спільного підприємства з румунською Romgaz. Цей проєкт повинен вивести на європейський ринок 100 млрд кубометрів природного газу.

«Це зробить Румунію найбільшим виробником природного газу в ЄС, а OMV – одним із найбільших виробників газу в Європі. Я вважаю, що це значний внесок у безпеку європейських поставок», – сказав він.

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Австрійська група енергокомпаній OMV забезпечує 30% країни газом. Вона має контракти щодо постачання газу з Норвегії та з терміналів СПГ у Нідерландах та Італії. За словами Штерна, також були укладені контракти на оренду трубопровідної потужності для прокачування всього необхідного газу.

Раніше повідомлялося, що газовидобувна галузь України може суттєво постраждати через бездіяльність Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, яка у червні не продовжила строк дії цінових зобов’язань для заводів, які виробляють на замовлення американської компанії високотехнологічну бурильну та обсадну трубу.

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