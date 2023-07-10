Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Австрійська компанія купуватиме російський газ до 2040 року – Financial Times

Діана Гасюк
glavcom.ua
Австрійська компанія купуватиме російський газ до 2040 року – Financial Times
Австрійська група енергокомпаній OMV забезпечує 30% країни газом
фото з відкритих джерел

Австрія продовжить імпорт російського газу попри наявність альтернатив

Австрійська група енергокомпаній ОMV продовжить закуповувати більшу частину газу в Росії через підписаний контракт із компанією «Газпром» до 2040 року. Про це в інтерв’ю Financial Times заявив гендиректор ОMV Альфред Штерн.

«Поки «Газпром» постачатиме, ми будемо продовжувати брати ці обсяги у «Газпрому«», – сказав він.

За словами Штерна, через 18 місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну його компанія не планує виходити з довгострокового контракту щодо постачання газу від російського Газпрому, який вона підписала в 2018 році і який діятиме ще до 2040 року.

Він також відмовився напряму критикувати сам контракт та охарактеризував його як заснований на «стандартних ринкових умовах».

«У цьому немає нічого дивного», – додав Штерн.

Штерн також звернув увагу на те, що OMV нещодавно схвалила виділення 2 мільярдів євро для запуску виробництва з газового родовища Neptun Deep у Чорному морі до 2027 року в рамках спільного підприємства з румунською Romgaz. Цей проєкт повинен вивести на європейський ринок 100 млрд кубометрів природного газу.

«Це зробить Румунію найбільшим виробником природного газу в ЄС, а OMV – одним із найбільших виробників газу в Європі. Я вважаю, що це значний внесок у безпеку європейських поставок», – сказав він.

Австрійська група енергокомпаній OMV забезпечує 30% країни газом. Вона має контракти щодо постачання газу з Норвегії та з терміналів СПГ у Нідерландах та Італії. За словами Штерна, також були укладені контракти на оренду трубопровідної потужності для прокачування всього необхідного газу.

Раніше повідомлялося, що газовидобувна галузь України може суттєво постраждати через бездіяльність Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, яка у червні не продовжила строк дії цінових зобов’язань для заводів, які виробляють на замовлення американської компанії високотехнологічну бурильну та обсадну трубу. 

Читайте також: «Треба почекати». Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії

Теги: росія Газпром санкції імпорт ринок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про укладення угоди було повідомлено у квітні
Пакистан отримав перший в історії вантаж російської нафти – ЗМІ
12 червня, 06:06
Купівля Індією нафти з РФ досягла нового максимуму
Імпорт російської нафти в Індію досяг рекордного рівня – ЗМІ
22 червня, 00:36
Росія через Китай купує у США товари для оборонної промисловості
Росія активно купує у Заходу товари для оборонної промисловості через деякі країни
22 червня, 05:48
Зеленський підписав указ про введення санкцій проти ще 178 фізичниз осіб із РФ
Україна ввела нові санкції проти майже двохсот росіян
11 червня, 11:27
Банки Нідерландів визнали, що не можуть дотримуватись плану санкцій проти громадян РФ
Банки Нідерландів знайшли «дитячу» причину, щоб не заморожувати активи підсанкційних росіян
13 червня, 17:31
Абрамович не хоче давати гроші постраждалим від війни українцям
Абрамович не віддає гроші від продажу «Челсі» українцям, адже знайшов відмазку
19 червня, 11:11
Рахунки за нафту Індія сплачує Росії у юанях
Індія знайшла незвичний спосіб віддячити Росії за нафту
4 липня, 08:42
Україна наступного тижня може націоналізувати банк російського олігарха Фрідмана
Україна хоче націоналізувати банк пропутінського олігарха – Bloomberg
8 липня, 01:16
Глава МЗС Франції Катрін Колонна: На думку Франції, вступ України до НАТО – це не табу, а реальна перспектива
Глава МЗС Франції Катрін Колонна: Україна сьогодні ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше
Вчора, 21:00

Економіка

Австрійська компанія купуватиме російський газ до 2040 року – Financial Times
Австрійська компанія купуватиме російський газ до 2040 року – Financial Times
Росія організовує експорт вкраденої в Україні сільськогосподарської продукції до Китаю
Росія організовує експорт вкраденої в Україні сільськогосподарської продукції до Китаю
Стосується українців: Польща оновила розмір оплати праці
Стосується українців: Польща оновила розмір оплати праці
Продовження «зернової угоди»: президент Туреччини зробив заяву
Продовження «зернової угоди»: президент Туреччини зробив заяву
«Треба почекати». Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії
«Треба почекати». Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії
Рада ЄС і Європарламент погодили план розширення виробництва боєприпасів
Рада ЄС і Європарламент погодили план розширення виробництва боєприпасів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Про що промовчало посольство Росії і не нагадало посольство України в Болгарії
37K
Ситуація на півдні: ворог очікує контрнаступу і потерпає від холери
34K
Адвокат назвав найближчих людей Саакашвілі, які його зараз відвідують
13K
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
8466
«Не пускайте Україну до НАТО». Як переконують Байдена: ключові аргументи
4954
У батальйоні справний один танк: окупант скаржиться на відсутність техніки (перехоплення)

Новини

Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Сьогодні, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Сьогодні, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
8 липня, 06:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту