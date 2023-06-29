Британія заборонила юристам консультувати російські компанії

Санкції можуть вплинути на здатність Росії отримувати юридичні консультації з усіх питань

Росія значною мірою залежить від західних країн у плані юридичної експертизи

Велика Британія запроваджує додаткові санкції проти Росії. Зокрема, Лондон оголосив про заборону пов'язаним із Кремлем фізичним і юридичним особам на доступ до британської юридичної експертизи. Про це повідомляє Sky News.

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Відсьогодні британським юристам буде заборонено консультувати російські компанії щодо певних ділових угод. Це останній крок, спрямований на економічне відсікання Москви.

Зазначається, що санкції можуть вплинути на здатність Росії отримувати юридичні консультації з усіх питань – від торговельних угод між глобальними корпораціями до міжнародного грошового кредитування.

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Міністерство юстиції Британії, яке оголосило про введення обмежень, заявило, що Росія значною мірою залежить від західних країн у плані юридичної експертизи.

Нещодавно Британія оголосила великий пакет фінансової допомоги для України.