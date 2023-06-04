Повне нафтове ембарго. Ексміністр економіки Оржель пояснив, чому цього не буде

Росіяни знаходять шляхи обходу вже запроваджених санкцій

Повне ембарго було на порядку денному під час суперечок довкола 11 пакету санкцій Євросоюзу, проте його серйозно ніколи не розглядали. В інтерв’ю «Главкому» ексміністр (2019-2020) енергетики Олексій Оржель пояснив, чому не так просто заблокувати збут російських нафтопродуктів на європейські ринки.

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«І у результаті нафтопродукти на папері можуть бути грецькими або й словенськими. Та якими завгодно! Тобто росіяни знаходять, як обійти санкції», – зазначив Оржель.

За оцінками авторів 11 пакету санкцій проти Росії, добровільне ембарго (відмова всіх західних союзників від російської нафти без приписів, на добровільних засадах) мало позбавити росіян можливості продавати нафту на західні ринки.

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«Але цього так і не сталося. Різні види марки Urals продаються у різних точках. Допоки ще існують обхідні шляхи, ембарго як таке не стоїть на порядку денному. Єдиний спосіб щось змінити – це максимальне відстежування обігу нафти і нафтопродуктів. Європейці та американці над цим міркують. Намагаються зрозуміти, де є зловживання», – резюмував Оржель.

Деякі країни навпаки намагаються збільшити поставки російського газу. Так, наприклад, Угорщина продовжила угоду з Росією про додаткові постачання газу. Крім того, сторони також домовилися про пільговий режим сплати основних обсягів палива.

Нагадаємо. що міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу не змогли ухвалити рішення щодо 11-го пакету санкцій проти Росії, а також щодо додаткової військової допомоги Україні з Європейського фонду миру.