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ЄС вигадав, як використати українські газові сховища – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЄС вигадав, як використати українські газові сховища – Bloomberg
ЄС хоче використати газові сховища в Україні
фото з відкритих джерел

Країни ЄС намагаються створити максимальні запаси газу, аби не купувати їх  з «болот»

Євросоюз розглядає можливість залучення підземних сховищ газу для забезпечення потреб ЄС. Про це пише видання  Bloomberg.

За даними видання, лідери країн Євросоюзу побоюються, що наступна зима не буде м'якою і доведеться «зупиняти промислові виробництва». Щоб запобігти цьому, країни намагаються створити максимальні запаси газу. Наразі підземні сховища газу Євросоюзу зайняті на 70%, і за поточних темпів накопичення вони будуть повністю заповнені до початку вересня.

За даними щорічного звіту ВР Statistical Review of World Energy, запаси природного газу в Україні становлять 1,1 трлн куб. м. Україна посідає друге місце в Європі за обсягом запасів вуглеводнів після Норвегії, запаси якої становлять 1,78 трлн куб. м.

Як випливає з обрахунків Міжнародного енергетичного агентства, запаси газу в Україні становлять уже 5,4 трлн м3. А це вже 10-те місце у світі, а не 25-те. При вартості газу в Європі сьогодні приблизно $300 і при повній собівартості видобутку $170. Запаси газу в Україні можна оцінити приблизно у $700 млрд (чиста маржа з урахуванням видобутку)

Нагадаємо, Росія кардинально змінила риторику щодо угоди на транзит газу через Україну. Російські чиновники почали неочікувано «дбати» про енергетичну безпеку Європи. Заступник глави МЗС РФ заявив, що в разі непродовження транзитної газової угоди після 2024 року Україна завдасть удару країнам ЄС.

Водночас Австрія вже заявила, що не очікує на подовження транзитного контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом» після 2024 року. Про це заявив екскерівник OMV (нафтогазовий концерн) Герхард Ройсс і зазначив, що до цього треба підготуватися і в Австрії.

Раніше фінська компанія Gasum розірвала контракт з «Газпром експорт» на постачання природного газу. У квітні 2022 року «Газпром експорт» пред'явив вимогу про сплату поставок газу в рублях, а не в євро, проте Gasum не прийняла цю вимогу. У травні 2022 року «Газпром експорт» припинив поставки природного газу в компанію, і відтоді не відновлював їх.

Зазначається, що для розв'язання цього питання компанія Gasum передала справу в арбітраж, який виніс рішення на її користь. Згідно з рішенням суду, компанія не була зобов'язана платити ні в рублях, ні відповідно до запропонованого Росією порядку оплати. Крім того, арбітражний суд зобов'язав Gasum і «Газпром експорт» продовжити двосторонні переговори для врегулювання ситуації. Нагадаємо, Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн». Російський ультиматум щодо оплати газу в рублях Фінляндія не прийняла.

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Теги: росія газ Газпром санкції експорт путін Європа пальне

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