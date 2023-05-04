Акцизи на пальне. Що чекає на водіїв

Як не отримати сумне бінго: ціни зростуть, а казна не отримає заплановані кошти

Тема повернення довоєнних податків на пальне продовжує активно обговорюватись. Поговорити є про що, тим більше що просте моделювання показує, що при поверненні довоєнних податків бензин здорожчає на 11 грн/л, дизпальне – на 8 грн, скраплений газ – на 3. Звичайно, це дуже відчутно й турбує багатьох.

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Але на мій погляд головне навіть не в цьому. Я та всі без винятку трейдери бачать проблему у поверненні схем з несплати ПДВ, який планують підвищити з 7% до 20%. Неймовірно, але факт: 7% ПДВ вбили увесь схематоз, який до війни був головною проблемою ринку та податкової. «Ми стільки ПДВ не платили ще ніколи», – за останній рік таке я чув від трейдерів неодноразово. Якщо знов 20% – це шлях назад, в темряву й тінь.

Тобто отримаємо сумне бінго: ціни зростуть, а казна не отримає заплановані кошти.

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Що робити?

Оптимальним виходом з цієї ситуації є наступний: залишати ПДВ низьким, а потреби бюджету закривати за рахунок збільшення акцизів. Їх збирати набагато легше й держава це робить непогано.

Як ми розрахували нові акцизи?

Ми взяли розрахункові бюджетні надходження при довоєнних ставках акцизів та ПДВ й шляхом підбору вирахували нові ставки акцизів на моторні палива.

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Отже, отримали наступні показники: бензин й дизпальне – 190 євро/1000 л (довоєнні ставки 213 та 139,5 євро), автогаз – 150 євро (52).

Як це позначиться на цінах, дивіться на діаграмі:

Перше: підвищення буде рівномірним для всіх марок пального.

Друге: це дозволить пом’якшити зростання цін та втримати їх на рівні менш 50 грн/л.

Третє: скраплений газ залишається вдвічі дешевше бензину, тобто зберігає всі свої конкурентні переваги.

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Четверте (бонус): виконуємо вимоги МВФ та інших партнерів щодо поступового збільшення акцизів на пальне. Хоча до європейського мінімуму залишається далеченько – біля 360 євро в Угорщині.

Ну й головне, шанси держави отримати свої гроші майже 100%. Єдина проблема – міні-НПЗ, які варять безакцизне пальне. Але це в середньому десять точок, які за бажанням можна швидко «легалізувати».