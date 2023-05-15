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Ціни на яйця різко падають: скільки коштують у супермаркетах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ціни на яйця різко падають: скільки коштують у супермаркетах
фото: glavcom.ua
Як повідомляє кореспондент Главкому, в магазинах у роздріб яйце столове першої категорії можна придбати за 3,55 грн та 3,99 грн відповідно

У травні ціни на яйця зменшилися майже на 10 гривень в порівнянні з минулим місяцем

В Україні за місяць знизилися ціни на яйця на полицях супермаркетів. Про це інформує Мінфін.

Наразі середня вартість яєць курячих першої категорії «Квочка» знизилася у ціні з 70,60 грн/10 шт. до 60,60 грн/10 шт.

Яйця першої категорії «Ясенсвіт» можна придбати в середньому за 65,08/10 шт., порівнюючи з вартістю 74,12/10 шт. у квітні 2023.

Як повідомляє кореспондент «Главкому», в магазинах у роздріб яйце столове першої категорії можна придбати за 3,55 грн та 3,99 грн відповідно.

Ціни на яйця різко падають: скільки коштують у супермаркетах фото 1
фото: glavcom.ua
Ціни на яйця різко падають: скільки коштують у супермаркетах фото 2
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, від початку травня ціни на яйця почали падати й ця тенденція до зниження буде спостерігатися влітку.

Експерти з птахівництва прогнозують, що влітку за одне яйце доведеться платити десь 2,5-3 гривні.

До слова, в Україні впродовж останнього року ціни на продукти харчування збільшилися на 31,5%. Основними продуктами, які стримували загальне зростання цін у лютому 2023 року, були яйця, олія соняшникова (-0,4%) та інші їстівні тваринні жири (-1,5%).

Крім того, зростання споживчих цін в Україні у квітні 2023 року сповільнилося до 0,2% з 1,5% у березні, 0,7% у лютому і 0,8% у січні.

Зазначається, що у квітні-2022 було зафіксовано інфляцію 3,1%, тож у річному вимірі за підсумками квітня-2023 вона знизилася до 17,9% із 21,3% за підсумками березня, 24,9% – за підсумками лютого і 26,6% – за підсумками грудня.

Базова інфляція минулого місяця також упала до 0,5% з 1,5% у березні, повернувшись на рівень лютого.

Теги: Мінфін Україна продукти ціни

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