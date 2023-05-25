Рекордні ціни на черешню: скільки коштує ягода
Ціни на черешню шокують українців
Перші черешні з'явилися на полицях українських супермаркетів і ринків, але ціни на них шокували покупців – 600, а то й понад 1000 гривень за кілограм.
Через те, що на Закарпатті черешня дозріває раніше, аніж на решті території України, то ціна її сягає 600 гривень за кілограм. Фрукти привозять з Виноградова.
У Києві кілограм черешні коштує від 750 до 1200 гривень, повідомляють покупці в соцмережах.
Черешню на сервісі Fruit Time можна придбати за 1106, 50 гривень за кілограм. Фрукти були привезені з Іспанії, як зазначено на сайті.
Захмарну ціну можна пояснити дефіцитом та дорогою імпортною закупівлею черешні.
«У разі нестачі вітчизняних фруктів їх можна імпортувати з інших країн. При цьому ціни будуть високими. Але ми матимемо пропозицію пропонувати споживачам», – розповідає президент Української Плодоовочевої Асоціації Тарас Баштанник.
Фахівці зазначають, що через холоди, що затягнулися, урожай черешні буде пізнім. Якщо погода буде теплою та без дощів, то є шанс на врожай.
Нагадаємо, що за словами експертів через 15-20 днів буде можливим спробувати українську черешню.
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