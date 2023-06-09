Хороші новини для української економіки

Громадяни України накупили державних облігацій на суму 41,5 млрд грн

Поки ми всі разом очікуємо наступ на фронті, кілька хороших новин за останні дні з фінансового сектору:

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Золотовалютні резерви Нацбанку встановили багаторічний рекорд: $37,3 млрд

Розмір резерву НБУ впливає на міцність національної валюти. Тому:

Гривня посилюється. В обмінниках долари продають за курсом 37,15 ₴/$. Так, американські готівкові долари знецінюються в Україні. Наразі обмінники не купляють їх навіть по 37 грн.

Українці реально ломанулися в ОВДП. Лише громадяни України накупили державних облігацій на суму 41,5 млрд грн . Це не тільки олігархи, адже за даними державного РЦ, загальна кількість рахунків українських інвесторів становить близько 140 тисяч. На початок рашистського вторгнення таких було усього 23 тисячі. Щомісяця відкриваємо понад 3 тисячі рахунків.

Інфляція продовжує стрімко падати, значно швидше очікувань Нацбанку. За травеньʼ23 ціна зросли лише на 0,5%, за рік (червеньʼ22-травеньʼ23) інфляція становить 15,3%. Нагадаю, що дохідність ОВДП 18-20%!

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