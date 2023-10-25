Чиновники заблокували роботу морського коридору – Українська зернова асоціація

Кожен день затримки завантажених зерном суден в портах призводить до збитків на рівні $1-1,5 на тонні продукції на день

Затримки суден в портах жодним чином не пов’язані з погодними умовами чи навігацією – УЗА

Чиновники необґрунтовано заблокували рух суден по морському коридору, який відкрило Міністерство інфраструктури та військові. Тим часом кожен день простою обходиться Україні в мільйони, які країна зараз потребує для перемоги. Про це повідомили в Українській зерновій асоціації, і закликали уряд втрутитися і якомога швидше вирішити це питання.

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«Українська зернова асоціація занепокоєна повідомленнями учасників ринку зерна про необґрунтовану затримку завантажених зерном суден для експорту в портах Великої Одеси. Така затримка суден в портах завдає колосальних збитків українським аграріям та Державному бюджету країни», – сказано у повідомленні.

В УЗА наголосили, що кожен день необгрунтованого простою призводить до величезних збитків та зростання страхових виплат, тому необхідно оперативне вирішення проблеми.

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«УЗА переконана, що в умовах, коли експорт зерна та агропродукції забезпечує левову частку власних валютних надходжень країни та забезпечує значну частину збору податків до держбюджету, які власне Україна може витрачати на військові потреби, необґрунтована затримка суден в портах є злочином, який завдає збитків не тільки українським аграріям, але й державному бюджету, а відтак зменшує кошти на військові видатки», – підкреслили в Асоціації.

Водночас там наголосили: затримки суден в портах жодним чином не пов’язані з погодними умовами чи навігацією. Тому УЗА закликала владу втрутитись, припинити затримку суден та якнайшвидше розблокувати зерновий експорт.