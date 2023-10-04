Білий дім відповів, чи може Конгрес ухвалити пакет допомоги для України попри заміну спікера

Представник адміністрації попередив, що затримка з новим пакетом допомоги Україні може мати негативні наслідки на полі бою

У адміністрації президента США зберігають тверду впевненість, що Конгрес збереже двопартійну підтримку щодо продовження допомоги України та ухвалить необхідне законодавство навіть попри заміну спікера в Палаті представників. Про це заявив у вівторок під час пресбрифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

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«Незалежно від того, що відбувається в Палаті представників, все керівництво цієї палати підтримує надання допомоги Україні, і більшість членів палати зі сторони республіканців підтримує продовження допомоги Україні», – зауважив представник Білого дому.

Кірбі наголосив, що адміністрація США цінує заяви республіканських представників щодо цього питання, включаючи спікера Кевіна Маккарті.

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Він визнав, що в палаті є «невелика меншість гучних законодавців», які мають заперечення. Проте, за словами Кірбі, вони не представляють інтересів всієї партії та її керівництва.

Представник адміністрації попередив, що затримка з новим пакетом допомоги Україні може мати негативні наслідки на полі бою.

«Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоби підтримка України з боку Америки була перервана. Час нам не друг», – наголосив Кірбі.

Як повідомлялося, Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалить нову допомогу Україні, оскільки за таку ініціативу виступають більшість конгресменів.

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Нагадаємо, Палата представників США звільнила свого спікера, Кевіна Маккарті, з посади. Його відставка була ініційована через домовленості з Білим домом для недопущення шатдауну в США. Про це повідомляє CNN.

216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Важливо зауважити, що Демократична партія у повному обсязі проголосувала за відставку Маккарті, хоча перед голосуванням у американських ЗМІ було багато розмов про можливість демократів спробувати врятувати Маккарті від відставки, встановивши певні умови, зокрема, підтримку надання допомоги Україні.

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті.