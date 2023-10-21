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Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Успіхи нового зернового коридору демонструють, що Росія була зайвою ланкою в Чорноморській зерновій ініціативі
фото з відкритих джерел

Київ закликає партнерів посилити спроможності судноплавства у Чорному морі

Переговори про повернення Москви до зернових угод більше не мають сенсу, оскільки гуманітарний морський коридор успішно працює без РФ. Про це повідомляє Мінпром з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Зерновий коридор нового формату успішно функціонує без участі держави-агресора. З вересня 2023 року новим морським коридором, прокладеним Україною, скористалися понад 30 суден. Україна – відповідальний постачальник продукції, який за будь-яких обставин шукає шляхи забезпечення виконання своїх зобов’язань у рамках укладених  угод», – наголошується у повідомленні.

Успіхи нового зернового коридору демонструють, що Росія була зайвою ланкою в Чорноморській зерновій ініціативі.

«Переговори про повернення Москви до «зернових угод», з яких вона сама вийшла, більше не мають сенсу. Успішне функціонування нового зернового коридору стало можливим завдяки Силам оборони України, які витіснили російський флот з північно-західної акваторії Чорного моря», – зазначають у Центрі стратегічних комунікацій.

Водночас Київ закликає партнерів посилити спроможності судноплавства у Чорному морі. Зокрема, організувати патрулювання і тралення морських вод, а також надати Україні додаткові засоби для захисту портової інфраструктури від російських обстрілів.

На початку жовтня міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі наголосив, що Україна в Чорному морі досягла «функціонального ураження російського Чорноморського флоту».

У свою чергу британське видання The Guardian у жовтні, аналізуючи удари по російських об’єктах в окупованому Криму зазначало, що Україна повернула собі Чорне море принаймні частково, перетворивши його на заборонену зону для російських військових кораблів, – це велике досягнення, враховуючи, що Україна має лише жменьку старих літаків та взагалі не має значущого військово-морського флоту.

Теги: росія Чорне море Україна переговори перевезення

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